Consiliul de Securitate ONU, reuniune pe tema dronelor rusești ajunse în Polonia. Varșovia acuză ”o încercare de a slăbi sprijinul acordat Ucrainei”

Autor: Aniela Manolea
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 07:41
Consiliul de Securitate ONU, întâlnire pe tema dronelor rusești ajunse în Polonia FOTO /unmissions.org

Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (ONU) se reunește vineri, 12 septembrie, pentru a discuta incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei. Președintele țării, Karol Nawrocki, acuză Rusia de „o încercare de a slăbi voința NATO și a Poloniei de a sprijini Ucraina”.

Membrii Consiliului de Securitate al ONU Slovenia, Danemarca, Grecia, Franța și Marea Britanie au solicitat celor 15 membri ai organismului să se reunească pentru a discuta incidentul. Reuniunea este programată să înceapă vineri la ora 22:00, ora României.

Polonia a interzis zborurile cu drone de-a lungul granițelor sale estice cu Belarus și Ucraina și a limitat traficul aerian pentru aeronave mici în aceste zone, după ce a doborât ceea ce a declarat a fi drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian în noaptea de marți spre miercuri, 10 septembrie.

Avioane de vânătoare poloneze F-16, avioane olandeze F-35, avioane de supraveghere italiene AWACS și avioane NATO de realimentare în zbor au participat la operațiunea de doborâre a dronelor în spațiul aerian polonez în noaptea de marți spre miercuri, au declarat oficialii.

Polonia a fost susținută de aliații săi din NATO în doborârea dronelor, fiind pentru prima dată când un membru al alianței militare occidentale deschide focul de la începutul războiului Rusiei în Ucraina.

Germania a declarat joi că își va consolida angajamentul față de granița estică a NATO ca răspuns la aceste incursiuni.

Rusia neagă o incursiune intenționată a dronelor în Polonia

Rusia a declarat că nu a intenționat să lovească niciun obiectiv în Polonia și că nu va face alte comentarii cu privire la incident.

Un comandant superior al NATO a declarat că nu s-a stabilit încă dacă incursiunile dronelor au fost intenționate. Însă incidentul a ridicat semne de întrebare cu privire la pregătirea NATO împotriva atacurilor cu drone, a alimentat tensiunile cu Rusia și i-a determinat pe unii lideri occidentali să solicite noi sancțiuni împotriva Moscovei și să pună la îndoială angajamentul acesteia față de eforturile de pace din Ucraina.

„Această provocare rusă, după cum știu foarte bine generalii și soldații noștri, nu a fost altceva decât o încercare de a ne testa capacitățile, abilitatea noastră de a răspunde”, a declarat joi președintele polonez Karol Nawrocki în fața soldaților.

Până în prezent au fost recuperate resturile a 16 drone, a declarat joi ministrul apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, în fața parlamentului. El a afirmat că sprijinul logistic acordat de Polonia Ucrainei ar fi putut fi un motiv pentru incursiuni, întrucât cea mai mare parte a ajutorului pentru Ucraina tranzitează Polonia. „Este o încercare de a slăbi voința NATO și a Poloniei de a sprijini Ucraina”, a declarat el.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat miercuri că a activat articolul 4 din tratatul NATO, în temeiul căruia membrii NATO pot solicita consultări cu aliații lor.

Președintele american Donald Trump a vorbit miercuri cu Nawrocki, iar liderii și-au exprimat unitatea.

Washingtonul nu a făcut însă prea multe declarații cu privire la incursiunile dronelor în ajunul eliberării unor deținuți din Belarus, care a avut loc în urma unui apel al președintelui american.

„Dacă America pleacă, vine Rusia”

Liderii europeni, care doresc ca Trump să se alăture lor în înăsprirea sancțiunilor împotriva Rusiei și în intensificarea sprijinului pentru Kiev, au declarat că încălcările spațiului aerian justifică o reacție colectivă.

Germania a promis că va intensifica sprijinul pentru Ucraina și va colabora în cadrul Uniunii Europene pentru adoptarea rapidă a mai multor sancțiuni împotriva Rusiei în urma incursiunilor dronelor. „În plus față de angajamentele existente în țările baltice și Polonia, guvernul va extinde și va intensifica supravegherea aeriană asupra Poloniei”, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului german.

Olanda trimite 300 de soldați și accelerează desfășurarea a două dintre cele trei baterii de apărare aeriană Patriot promise Poloniei, iar Republica Cehă ar putea trimite trei elicoptere și 100 de soldați, a declarat ministrul Apărării din Polonia.

Parlamentarii din trei țări baltice care se învecinează cu Rusia au îndemnat Congresul SUA să respingă o propunere a lui Trump care ar reduce cu aproximativ 200 de milioane de dolari pe an sprijinul pentru apărare acordat regiunii. „În această regiune, dacă America pleacă, vine Rusia”, a avertizat Zygimantas Pavilionis, fostul ambasador al Lituaniei în SUA.

Nici Polonia, nici NATO nu au dat încă o explicație completă cu privire la ceea ce suspectează că făceau dronele.

NATO se confruntă, de asemenea, cu întrebări referitoare la faptul dacă dronele străine ar trebui să poată intra în spațiul său aerian și cât de bine echipat este pentru a face față unor astfel de amenințări.

Restricțiile de trafic aerian impuse de Polonia de-a lungul granițelor cu Ucraina și Belarus vor fi aplicate până pe 9 decembrie, au declarat autoritățile poloneze de trafic aerian.

Conform restricțiilor, aviația generală – în principal aeronave și elicoptere mici și de agrement – va fi restricționată, iar aeronavele civile fără pilot, cum ar fi dronele, sunt interzise. Zborurile comerciale de pasageri din zonă nu sunt afectate, dar incursiunile dronelor au reaprins îngrijorările legate de siguranța transportului aerian civil în Europa. „Aceasta va fi o problemă continuă pentru toate companiile aeriene și toți cetățenii europeni în următorii ani”, a declarat Michael O'Leary, CEO al Ryanair.

