Consiliul Concurenței va cerceta preluarea Entersoftone de către Hg Pooled Management Limited

Autor: Andrei Tanase
Miercuri, 28 Octombrie 2026, ora 17:58
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Consiliul Concurenței va cerceta preluarea Entersoftone de către Hg Pooled Management Limited
Bogdan Chirițoiu, Președintele Consiliului Concurenței FOTO Hepta

Consiliul Concurenței analizează tranzacția prin care Hg Pooled Management Limited intenționează să preia compania Entersoftone S.M.S.A., împreună cu filialele sale, inclusiv societățile din România Entersoftone SRL și Wisoft Professional Services SRL (WPS), potrivit unui comunicat al autorității de concurență.

Tranzacția urmează să fie realizată prin intermediul companiei Eureka Bidco Limited.

Hg Pooled Management Limited este un investitor specializat în sectorul software și al serviciilor, cu activități concentrate în Europa și Statele Unite ale Americii.

Grupul Entersoftone dezvoltă și furnizează soluții software pentru companii, inclusiv aplicații pentru planificarea resurselor întreprinderii (ERP), gestionarea relațiilor cu clienții (CRM), managementul lanțului de aprovizionare și alte activități de afaceri.

În România, grupul este prezent prin intermediul societăților Entersoftone SRL și Wisoft Professional Services SRL.

Potrivit Legii concurenței nr. 21/1996, operațiunea trebuie autorizată de Consiliul Concurenței, care va evalua compatibilitatea acesteia cu un mediu concurențial normal și va emite o decizie în termenele prevăzute de lege.

Eventualele observații și puncte de vedere cu privire la tranzacție pot fi transmise autorității de concurență în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului.

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