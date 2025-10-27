Consiliul Concurenței lovește marile lanțuri de retail. Verificări inopinate pe segmentul lactatelor

Bărbat la cumpărături FOTO Pexels

Șase dintre cele mai importante lanțuri de retail din România au intrat sub lupa autorităților, în urma unor inspecții inopinate efectuate recent de Consiliul Concurenței. Acțiunea vizează modul în care retailerii respectă legea privind practicile comerciale neloiale în relațiile cu producătorii de lapte și produse lactate, conform unui comunicat al instituției.

Inspectorii au mers direct la sediile companiilor pentru a analiza respectarea prevederilor Legii nr. 81/2022, act normativ care transpune în legislația națională Directiva (UE) 2019/633 și are ca scop prevenirea și sancționarea practicilor comerciale neloiale în lanțul de aprovizionare agricol și alimentar. Retailerii verificați operează în diferite formate comerciale, de la cash & carry (Metro Cash & Carry România SRL și Selgros Cash & Carry SRL) la hypermarketuri, precum Auchan România SA, Carrefour România SA și Kaufland România SCS, și supermarketuri, precum Mega Image SRL.

„Aceste demersuri au fost inițiate în urma informațiilor obținute în cadrul studiului privind piața laptelui și a produselor lactate, aflat în derulare”, se arată în comunicatul Consiliului Concurenței. Autoritatea precizează că indiciile preliminare identificate diferă de la un retailer la altul și vizează, printre altele, posibile practici precum nerespectarea termenelor de plată pentru produse perisabile, impunerea unor termene de reziliere sau delistare mai scurte decât cele prevăzute de lege, aplicarea cumulativă de remize și risturne ce pot depăși plafonul de 20%, întârzieri la recepția și întocmirea documentelor de recepție a produselor alimentare sau solicitarea de plăți suplimentare pentru listarea produselor. De asemenea, există suspiciuni privind delistarea produselor ca metodă de presiune asupra furnizorilor pentru acceptarea unor clauze contractuale defavorabile.

Inspecțiile inopinate au fost autorizate de Curtea de Apel București și au fost justificate de necesitatea obținerii tuturor informațiilor și documentelor necesare clarificării posibilelor încălcări ale legislației. Autoritatea subliniază că efectuarea acestor verificări nu reprezintă o antepronunțare privind vinovăția companiilor.

În cazul în care Consiliul Concurenței va constata că legea a fost încălcată, companiile implicate riscă amenzi de până la 600.000 de lei sau echivalentul a 1% din cifra de afaceri, iar autoritatea poate dispune măsuri pentru a împiedica continuarea practicilor comerciale neloiale.

