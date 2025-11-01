Lukoil nu a trimis nicio notificare referitor la o potențială tranzacție a activelor din România. Consiliul Concurenței: "Zvonul ăsta este de cel puțin doi ani"

Consiliul Concurenței nu a primit de la Lukoil nicio notificare cu privire la o potențială tranzacție care să vizeze activele din România, a declarat sâmbătă, 1 noiembrie, președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu.

'Nu am primit până în momentul de față. Zvonul ăsta este de cel puțin doi ani, tot aud că e de vânzare Lukoil, tot primesc întrebări. N-am primit în toată perioada, n-am primit nimic, nicio notificare, nimic', a susținut Chirițoiu.

El a explicat că notificările se depun la Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) dacă tranzacția depășește 2 milioane de euro, în timp ce Consiliul Concurenței 'intră în joc' dacă cifra de afaceri a părților implicate este mai mare de 4 milioane de euro în anul anterior.

'Pragurile nu sunt aliniate. Dacă la CEISD tranzacția este de peste 2 milioane de euro - este o discuție să mărească pragul acum, deci una dintre propuneri venită din partea mediului de afaceri este să creștem la 4 milioane - dar asta e valabil pentru tranzacție. La Consiliul Concurenței nu ne uităm la valoarea tranzacției, ci la cifra de afaceri a părților implicate și regula este ca fiecare să aibă mai mult de 4 milioane de euro pe anul anterior și împreună să aibă mai mult de 10 milioane de euro.

Noi, Consiliul Concurenței, la asta ne uităm: când compania A - dacă are vânzări, legătură cu România, cumpără compania B. CEISD se uită și când o companie cumpără pe alta, dar se uită și când o companie investește, când ea se extinde, zonă la care noi nu ne uităm pe concurență. De asta sunt și mult mai multe tranzacții la CEISD. Dacă la Consiliu avem 100 pe an, la CEISD am avut 500 anul trecut', a precizat șeful autorității de concurență.

Grupul petrolier rus Lukoil, presat de sancțiunile anunțate recent de SUA, a anunțat joi, 30 octombrie, că a acceptat o ofertă venită de la traderul Gunvor pentru achiziționarea firmei Lukoil International GmbH (filială 100% a PJSC Lukoil), care deține active internaționale ale companiei, a transmis Reuters.

Separat, traderul global de materii prime Gunvor a confirmat, tot joi, că poartă discuții cu Lukoil pentru achiziționarea activelor internaționale ale grupului petrolier rus.

La rândul său, Ministerul român al Energiei a anunțat că a luat act de comunicatul public al companiei Lukoil referitor la intenția de vânzare a activelor sale internaționale și va demara un proces de evaluare a tranzacției în cadrul Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD), conform legislației în vigoare.

Ministerul subliniază că o poziție oficială va putea fi exprimată doar după clarificarea completă a structurii acționariatului și a provenienței capitalului oricărui potențial investitor.

În data de 22 octombrie, președintele SUA, Donald Trump, a impus sancțiuni celor mai mari companii petroliere din Rusia, Lukoil și Rosneft.

Potrivit Ministerului Energiei, în România funcționează rafinăria Petrotel-Lukoil și rețeaua Lukoil România, cu aproximativ 320 de stații de distribuție, ambele având ca acționar compania Litasco, cu sediul în Elveția.

Lukoil este compania petrolieră rusă cu cele mai diversificate operațiuni la nivel internațional, având operațiuni upstream în foste țări sovietice precum Kazahstan, Uzbekistan și Azerbaidjan, dar și în Egipt, Emiratele Arabe Unite și în state vest-africane cum ar fi Ghana, Nigeria, Camerun și Congo. În toate aceste proiecte, producătorul rus deține participații minoritare, iar ponderea lor în producția totală de țiței a Lukoil a fost de doar 5% anul trecut, conform raportului anual al companiei.

Activele internaționale reprezintă împreună aproximativ un sfert din capitalizarea actuală a Lukoil, conform estimărilor lui Kirill Bakhtin, analist la BCS.

Operațiunile de trading internațional ale Lukoil sunt mult mai importante decât operațiunile sale de explorare și producție. Anul trecut, compania a cumpărat și vândut 59,6 milioane de tone sau o medie de 1,19 milioane de barili pe zi, conform raportului său anual. Litasco, filiala comercială deținută în proporție de 100% de grupul rus, operează din Geneva și Dubai.

De asemenea, Lukoil are o rețea de peste 5.300 de benzinării în 20 de țări din întreaga lume, precum și rafinării în Europa. Producția lor combinată a ajuns anul trecut la 13,5 milioane de tone sau aproximativ 270.000 de barili pe zi, conform raportului anual.

