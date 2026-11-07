Încă o hotărâre a unei instanțe din România împotriva băncilor, în dosarul „ROBOR”. Chirițoiu, Consiliul Concurenței: „Vor trebui să pună în executare decizia”

Autor: Dan Stan
Sambata, 07 Noiembrie 2026, ora 07:38
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Încă o hotărâre a unei instanțe din România împotriva băncilor, în dosarul „ROBOR”. Chirițoiu, Consiliul Concurenței: „Vor trebui să pună în executare decizia”
Bogdan Chirițoiu, Președintele Consiliului Concurenței FOTO Hepta

Încă o hotărâre favorabilă pentru Consiliul Concurenței împotriva unei bănci, acuzate de acțiuni speculative împotriva clienților. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Concurenței.

Consiliul Concurenței a obținut o a doua hotărâre favorabilă în procesele deschise de bănci împotriva deciziilor autorității în dosarul ROBOR. Vineri, 6 noiembrie, Bogdan Chirițoiu a anunțat o a doua victorie, după ce prima a fost bifată împotriva CEC Bank. Aceasta din urmă trebuie să achite amenda de 333 de milioane de lei.

Două din zece decizii au fost pronunțate, ambele executorii.

„Am aflat că am mai câștigat un caz. Am câștigat două din zece. Este o bancă comercială, nu e o bancă de stat. Nu pot să spun care, că s-a cerut secretizarea deciziei. Nici nu se afișează soluțiile pe site. Sunt confidențiale”, a transmis oficialul de la Consiliu, pentru Antena 3.

Decizie executorie. Băncile, bune de plată

Practic, băncile care pierd procesele privind suspendarea deciziilor instituției vor trebui să pună în executare deciziile chiar dacă vor face recurs.

„Chiar dacă se va face recursul, băncile care pierd suspendarea vor trebui să pună în executare decizia. Nu trebuie să mai aștepte recursul, care va dura șase luni-un an”, a explicat Bogdan Chirițoiu.

Președintele Consiliului Concurenței a precizat că amenzile în valoare totală de aproximativ 700 de milioane de lei ar urma să ajungă la bugetul de stat până la sfârșitul anului.

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