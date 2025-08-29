Președintele Consiliului European, Antonio Costa, vine la București pentru o întâlnire cu președintele Nicușor Dan: „Rolul meu este să construiesc consens”

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, va efectua în primele trei săptămâni ale lunii septembrie un așa-numit „Tur al capitalelor”, în cadrul căruia va vizita majoritatea statelor membre UE pentru a se întâlni cu liderii lor, informează Consiliul European, citat de Agerpres.

La București, Antonio Costa se va întâlni cu președintele României, Nicușor Dan, pe data de 4 septembrie.

„În următoarele trei săptămâni, voi călători în întreaga Europă pentru a-i întâlni pe liderii UE în capitalele lor. Discuțiile vor ajuta la conturarea agendei noastre comune pentru lunile viitoare. Rolul meu este să construiesc consens și să întăresc cooperarea noastră, pentru că în lumea imprevizibilă de astăzi, unitatea este cea mai mare putere a noastră”, a declarat Costa.

Pe parcursul vizitelor, președintele Consiliului European va discuta cu liderii europeni despre principalele priorități politice și despre metodele de lucru ale Consiliului European, în perspectiva viitoarelor summituri internaționale și europene.

Calendarul vizitelor:

1 septembrie – participare la Forumul Strategic de la Bled (Slovenia), unde va susține un discurs;

2 septembrie – întâlnire cu premierul sloven Robert Golob, apoi cu premierul croat Andrej Plenković la Zagreb;

3 septembrie – întrevedere cu cancelarul austriac Christian Stocker la Viena;

4 septembrie – vizită oficială la București, pentru discuții cu președintele României, Nicușor Dan.

Turul european al președintelui Costa se desfășoară în perioada 1-19 septembrie și are ca scop consultarea liderilor UE pentru definirea agendei comune într-un context geopolitic marcat de tensiuni și incertitudini.

