Bugetul multianual al UE si sanctiunile contra Turciei, pe agenda Consiliului European care incepe joi la Bruxelles

''Sunt increzator ca putem ajunge la un acord asupra pachetului comun pentru a permite implementarea rapida atat a Cadrului financiar multianual (bugetul multianual al UE , n.red.), cat si a fondului de redresare'', a mentionat presedintele Consiliului European, Charles Michel, in scrisoarea de invitatie adresata liderilor tarilor membre.Premierul croat Andrej Plenkovic, care potrivit presei locale a prezentat simptome de COVID-19, nu va fi prezent la Bruxelles, iar Croatia va fi reprezentata la acest summit de premierul sloven Janez Jansa.Principalul subiect al summitului va fi pachetul in valoare de 1.800 miliarde de euro, reprezentand bugetul multianual al blocului comunitar (2021-2027) si fondul de redresare post-COVID-19, caruia Polonia si Ungaria s-au opus pana acum din cauza conditionarii acordarii fondurilor europene de respectarea statului de drept. Germania , care asigura in prezent presedintia semestriala a Consiliului UE, a mediat miercuri un compromis cu Varsovia si Budapesta, ceea ce sporeste sansele pentru o depasire a impasului actual. Daca toate celelalte 24 de state membre sunt de acord cu compromisul, atunci Polonia si Ungaria ar putea renunta la veto-ul exprimat pana acum. Daca propunerea va fi respinsa, atunci in ianuarie va fi disponibil doar un buget de urgenta.Adoptarea bugetului multianual al UE este o conditie esentiala pentru a se inregistra progrese intr-un alt dosar important - stabilirea tintelor pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu cel putin 55% pana in 2030, comparativ cu nivelurile din 1990. Propunerea acestui obiectiv a fost facuta in septembrie de Comisia Europeana . Statele membre ar urma sa sustina aceasta propunere, insa unele, precum Polonia, sunt reticente intrucat economiile lor se bazeaza masiv pe exploatarea carbunelui.Unele tari din UE vor sustine foarte probabil aceasta tinta numai dupa ce va fi convenit bugetul multianual al UE.Un alt subiect dezbatut de liderii statelor UE va fi reprezentat de relatiile cu Turcia. Dupa ce au amenintat Ankara cu sanctiuni suplimentare in legatura cu studiile seismice din Mediterana Orientala, liderii europeni vor reveni probabil asupra acestui dosar pentru a examina posibilii pasi viitori. In special Ciprul a solicitat o abordare mai dura fata de Turcia, dar alte tari membre sunt reticente de teama escaladarii diferendului. Mai putin controversata va fi adaugarea de noi nume pe o lista de sanctiuni existenta deja.Referitor la Brexit , nu este de asteptat ca liderii statelor UE sa adopte vreo decizie oficiala la acest summit. In schimb, ei vor fi informati de presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , care miercuri a convenit cu premierul britanic Boris Johnson sa ia pana la finalul saptamanii o decizie asupra negocierilor comerciale post-Brexit.Dupa recentele atacuri teroriste din Europa, liderii UE au promis sa consolideze protectia blocului comunitar si sa adopte masuri preventive. Comisia Europeana a prezentat miercuri un plan in acest sens, printre care propuneri de sporire a supravegherii si a distribuirii de date. Este de asteptat ca liderii tarilor membre sa sustina strategia propusa de executivul comunitar. Discutiile dintre ei vor aborda si amenintarile teroriste din mediul online.Nu in ultimul rand, va fi abordat raspunsul coordonat la pandemia de COVID-19; liderii europeni vor dezbate strategiile de vaccinare in UE si la nivel global.