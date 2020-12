Cum a ajuns Romania sa fie obligata de CEDO, in acest an, la plata unor despagubiri record de 34,7 milioane de euro

Sursa: APP Romania

Sursa: APP Romania

Lista cauzelor

Intr-un studiu realizat de Asociatia pentru Proprietate Privata (APP Romania) se evidentiaza cauzele CEDO in care nerespectarea dreptului de proprietate a dus la condamnarea tarii noastre, iar raportat la cuantumul total al despagubirilor din anul 2020, peste 97% au fost sume atribuite in astfel de dosare."Astfel, din 34.700.924 de euro (despagubiri pe care Romania le are de platit din condamnarile de anul acesta), 33.874.800 de euro reprezinta sume stabilite in 10 hotarari pronuntate de CEDO pentru nerespectarea dreptului de proprietate in Romania," arata sursa citata.Conform sursei citate, aceste dosare nu ar fi ajuns la CEDO daca nu ar fi parcurs mai intai toate caile de atac interne. "Daca judecatorii romani ar fi aplicat in mod corect prevederile Conventiei europene a drepturilor omului, acesti proprietari nu ar mai fi fost nevoiti sa apeleze la instanta europeana," explica asociatia.Statul roman nu ar mai fi platit acum despagubiri daca autoritatile administrative ar fi solutionat la timp dosarele de despagubiri, insa acestea nu au respectat nici termenele stabilite prin legea elaborata chiar de functionarii ANRP, mai arata Asociatia pentru Proprietate Privata.De asemenea, Primaria Bucuresti ar fi trebuit sa solutioneze toate notificarile in temeiul Legii nr. 10/2001 pana in ianuarie 2016. In 18 ani, aceasta institutie a rezolvat doar 51% dintre dosare. Mai sunt peste 20.000 de notificari (din aproximativ 42600) care inca asteapta la rand.Comisiile locale de fond funciar din cadrul primariilor de sector din Municipiul Bucuresti nu au finalizat inventarierea terenurilor agricole neputandu-se astfel continua procesul de acordare de despagubiri deoarece potrivit art. 21 alin. (2) din Legea nr. 165 din 2013 acestea nu pot propune acordarea de despagubiri daca nu fac dovada ca nu pot oferi in compensare -fie si partiala- alte imobile.APP romania mai arata ca la comisiile locale de fond funciar din toata tara se afla numeroase cereri neanalizate, unele chiar din 1991; in prezent sunt foarte multe procese care au ca obiect solutionarea de catre instante a acestor cereri dupa declararea ca neconstitutionale a dispozitiilor care ingradeau accesul la justitie acestor persoane."Comitetul de Ministri al Consiliului Europei, organism care supravegheaza punerea in executare a hotararilor Curtii Europene, i-a solicitat Romaniei sa ia masurile urgente care se impun si sa transmita, pana la 31 mai 2019, stadiul solutionarii acestor dosare, insa statul roman nu a avut nicio reactie in acest sens," conchide sursa citata.Lista cauzelor in care Romania a fost obligata sa plateasca despagubiri pentru nerespectarea dreptului de proprietate, conform Asociatiei pentru Proprietate Privata.1. Cauza Nistor si altii contra Romaniei - hotararea din 16.07.2020 - 29 de dosare conexate - despagubiri totale de 4.993.413 euro.2. Cauza Dimitrie Dan Popescu si altii contra Romaniei - hotararea din 29.09.2020 - 25 de dosare conexate - despagubiri totale de 2.989.350 euro.3. Cauza Molatiu si altii contra Romaniei - hotararea din 29.09.2020 - 21 de dosare conexate - despagubiri totale de 3.357.915 euro.4. Cauza Komaromi si altii contra Romaniei - hotararea din 29.09.2020 - 24 de dosare conexate - despagubiri totale de 4.059.379 euro.5. Cauza Lengauer si altii contra Romaniei - hotararea din 29.09.2020 - 23 de dosare conexate - despagubiri totale de 3.112.765 euro.6. Cauza Grigorescu si altii contra Romaniei - hotararea din 29.09.2020 - 5 dosare conexate - despagubiri totale de 1.060.034 euro.7. Cauza Buttner si altii contra Romaniei hotararea din 29.09.2020 - 5 dosare conexate - despagubiri totale de 964.554 euro.8. Cauza Nasta si altii contra Romaniei - hotararea din 20.10.2020 - 12 dosare conexate - despagubiri totale de 6.145.190 euro.9. Cauza Luca Vasiliu si altii contra Romaniei - hotararea din 20.10.2020 - 19 dosare conexate - despagubiri totale de 3.586.928 euro.10. Cauza Konya si altii contra Romaniei hotararea din 17.11.2020 - 25 de dosare conexate - despagubiri totale de 3.605.272 euro.Total 188 de dosare - 33.874.800 euro despagubiri.