Cum va functiona planul Uniunii Europene de relansare economica, in valoare de 750 miliarde de euro

Rezultatul acestor negocieri maraton, ce au inceput vineri, 17 iulie, consta in primul rand intr-un fond de redresare economica ce va fi atasat bugetului UE pentru urmatorii sapte ani, estimat la 1.074 de trilioane de euro, cunoscut si sub denumirea de cadru financiar multianual.Compromisul final reprezinta o versiune redusa a ceea ce Ursula von der Leyen , presedintele Comisiei Europene, a cerut in luna mai liderilor europeni. Granturile financiare, componenta centrala a planului de relansare, au fost reduse la 390 de miliarde de euro, cu mult mai putin decat cele 500 de miliarde recomandate de catre Comisie si sustinute de Germania si Franta, scrie Financial Times.Cu toate acestea, acordul reprezinta un moment istoric ce ii va da Bruxelles-ului puterea de a imprumuta sute de miliarde de pe pietele de capital si a le directiona apoi catre statele membre sub forma de ajutor bugetar.Presedintele Frantei a catalogat acest acord drept "o zi istorica pentru Europa", Angela Merkel a subliniat ca "evenimentele extraordinare necesita metode noi extraordinare", iar premierul spaniol a comparat acest plan financiar cu Planul Marshall de reconstructie a Europei dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial.Principala componenta a planului, numita UE Generatia Urmatoare, implica atragerea unor imprumuturi de 750 de miliarde de euro din partea Comisiei de pe pietele de capital. Circa 390 de miliarde din aceasta suma va fi apoi distribuita sub forma unor granturi, iar restul va fi directionat sub forma unor imprumuturi pentru facilitarea relansarii economice a statelor membre.Principalul element al acestor granturi - numit Facilitarea Relansarii si Intaririi Uniunii Europene - cu o valoare de 312,5 miliarde de euro a fost principalul punct de negociere a tarilor membre.Astfel, acum statele membre vor trebuie sa pregateasca strategii nationale de relansare economica prin care sa deblocheze partea din aceste fonduri alocate fiecarui stat in parte, fonduri ce vor fi distribuite in perioada 2021-2023. Cealalta parte a acestor fonduri, de 77,5 miliarde de euro, va fi folosita pentru a suplimenta programele bugetare ale UE.Modul in care aceste sume de bani vor fi impartite intre statele UE si mecanismele adiacente de asigurare - ca statele vor duce la indeplinire reformele economice promise au fost principalele puncte de negociere in cadrul acestui summit si cele care au creat cele mai adanci disensiuni.Una din principalele modificari aduse de sefii statelor UE a fost de a lega in mod direct alocarile financiare pentru state de impactul economic al pandemiei - si nu, asa cum propusese Bruxelle-ul anterior pe baza cresterii economice si a indicilor de somaj anterior crizei.In urma negocierilor aprinse dintre Olanda si Italia, a fost de asemenea instituit un mecanism ce va permite statelor membre sa ridice obiectii in cazul in care un alt stat nu respecta obligatiile la care s-a angajat in schimbul granturilor financiare.Sistemul, o cerinta centrala a prim-ministrului olandez Mark Rutte, ca permite oricarui guvern national sa blocheze temporar transferurile financiare ale Bruxelle-ului catre un alt stat - cerand liderilor UE sa verifice gradul in care obligatiile asumate sunt respectate. Acest proces de verificare va avea insa un deadline de trei luni iar Comisia Europeana va avea in mod formal ultimul cuvant de spus.Liderii europeni au avut negocieri aprinse cu privire la un nou mecanism care sa oblige statele membre sa respecte principiile statului de drept si valorile fondatoare ale UE pentru a garanta in continuare finanfarea din partea Bruxelles-ului. Premierul iliberal al Ungariei, Viktor Orban , s-a opus virulent acestor propuneri, amenintand cu veto intreg programul economic, iar liderii europeni s-au vazut nevoiti sa paseze aceasta problema Comisiei Europene, insarcinata astfel cu implementarea unor masuri de siguranta. Liderii europeni au cazut de acord ca o majoritate intarita a statelor membre poate bloca accesul al fondurile UE al unui alt stat pe motivul incalcarii statului de drept.Acordul incheiat marti, 21 iulie, nu este inca sfarsitul acestui roman.Pentru a putea imprumuta sumele necesare, Comisia a cerut o extindere a limitelor bugetare - mai exact a diferentei dintre cheltuielile bugetare si maximul pe care UE il poate strange de la statele membre. Acest lucru va necesita acordul parlamentelor tuturor statelor UE, intr-un proces estimat sa se prelungeasca pana in anul viitor.Mai mult, Parlamentul European va juca un rol cheie in a aduce aceste planuri financiare in registrele bugetare. In contextul in care parlamentarii europeni vor trebui sa ratifice bugetul UE, Parlamentul UE este hotarat sa aiba un cuvant de spus cu privire la fondul de relansare economica, pentru a asigura cel putin o legatura directa intre fondurile UE si respectarea statului de drept.