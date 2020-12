Erdogan avertizeaza liderii statelor UE sa nu adopte masuri contra Turciei: "Ar fi o lipsa de respect"

''Trebuie sa ne fie recunoscute drepturile. Exista acum multe drepturi pe care statele membre UE trebuie sa le acorde Turciei'', a spus Erdogan, dupa ce a participat la traditionala rugaciune saptamanala a musulmanilor.In luna octombrie, mai multe state membre ale Uniunii Europene, printre care Germania, s-au opus adoptarii unor sanctiuni cerute mai ales de Franta, Grecia si Cipru impotriva Ankarei. Turcia si Grecia, membre ale NATO , au un diferend major legat de jurisdictia maritima si de drepturile de explorare in Mediterana Orientala din cauza opiniilor divergente privind limitele platoului continental.Ankara a provocat iritarea Greciei in luna august atunci cand a trimis in zona disputata nava de studii seismice Oruc Reis. In septembrie, Turcia a retras nava din zona disputata pentru a permite eforturile diplomatice, dar ulterior a retrimis-o, ceea ce a provocat reactia dura a Greciei, a Frantei si a Germaniei. La finalul lunii noiembrie, Turcia a anuntat retragerea navei Oruc Reis in portul Antalya.Pe de alta parte, seful statului turc a afirmat ca sanctiunile americane impotriva tarii sale in legatura cu achizitionarea sistemului de aparare aeriana rusesc S-400 ar insemna o "lipsa de respect"."In timpul administratiei Obama, precum si sub cea a lui Trump, era o mandrie sa ai un membru al NATO precum Turcia. A supune Turcia unor sanctiuni ar fi o lipsa de respect din partea SUA la adresa aliatului sau foarte important din interiorul NATO", a subliniat Recep Tayyip Erdogan, intr-un interviu acordat la bordul avionului care il aducea in tara dupa o vizita in Azerbaidjan.Achizitionarea sistemului rusesc S-400 de Ankara a tensionat relatiile acesteia cu SUA in ultimii ani. Washingtonul sustine ca aceste rachete sunt incompatibile cu sistemele de aparare al NATO. Masuri punitive de natura economica sunt inscrise intr-o lege adoptata de Congresul american in 2017.Media americane, printre care cotidianul The Washington Post, au relatat joi ca administratia americana ar urma sa anunte sanctiuni contra Ankarei in urmatoarele zile."Nu stiu in ce directie vor merge lucrurile inainte ca domnul Trump sa paraseasca Casa Alba , dar in cei patru ani ai mandatului sau eu nu am avut probleme de comunicare cu SUA", a insistat presedintele Turciei.CITESTE SI: