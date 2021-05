Klaus Iohannis, la reuniunea Consiliului European: "Romania sustine implementarea rapida si unitara a certificatului digital COVID"

Liderii UE au luat nota de progresele inregistrate cu privire la derularea campaniilor de vaccinare, evidentiind importanta mentinerii unui ritm accelerat al acestui proces, precum si a continuarii eforturilor de consolidare a productiei si furnizarii de vaccinuri pe intreg teritoriul Uniunii. Sefii de stat si de guvern au subliniat importanta pastrarii unei abordari prudente, in continuare, in gestionarea pandemiei si a coordonarii in gestionarea masurilor in perspectiva sezonului estival, context in care au salutat acordul obtinut, la nivel UE, cu privire la certificatul digital COVID, a informat Administratia Prezidentiala. Un accent deosebit a fost pus pe rolul global al Uniunii in gestionarea crizei, fiind reafirmat angajamentul de a consolida productia globala de vaccinuri anti-COVID si de a accelera procesul de donare de seruri catre statele din afara UE cu cel putin 100 de milioane de doze pana la finalul anului. Consiliul European a facut apel la continuarea eforturilor pentru asigurarea unui acces echitabil, la nivel global, la vaccinuri si a exprimat sprijinul pentru rolul prioritar al mecanismului COVAX in acest sens.Potrivit Administratiei Prezidentiale, in interventia sa, presedintele Klaus Iohannis a reafirmat sustinerea Romaniei pentru mentinerea abordarii coordonate, la nivel UE, atat cu privire la dimensiunea gestionarii curente a crizei sanitare, cat si in ceea ce priveste demersurile de relaxare graduala a masurilor restrictive introduse de statele membre. Seful statului a evidentiat si importanta deosebita a continuarii unui ritm accelerat al campaniilor de vaccinare, alaturi de cresterea eforturilor privind producerea si asigurarea unor rezerve suficiente de vaccinuri la nivel european."Presedintele Klaus Iohannis a salutat finalizarea negocierilor interinstitutionale privind Certificatul digital COVID si a subliniat sustinerea tarii noastre pentru implementarea rapida si unitara a acestor certificate la nivel european. Presedintele Romaniei a insistat asupra faptului ca utilizarea acestui certificat nu trebuie sa afecteze exercitarea dreptului fundamental al cetatenilor la libera circulatie", arata Administratia Prezidentiala. Seful statului a mai evidentiat importanta solidaritatii la nivel international , context in care a reafirmat sustinerea Romaniei pentru operationalizarea cat mai rapida a unui mecanism european de donare a vaccinurilor pentru sprijinirea statelor terte, in special a partenerilor Uniunii din vecinatatea estica si din Balcanii de Vest. In acest context, presedintele Iohannis a mentionat ca Romania a donat Republicii Moldova peste 300.000 de doze si ca urmeaza sa doneze Ucrainei 100.000.