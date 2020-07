LIVETEXT Zi decisiva la Bruxelles pentru soarta Europei: Incepe a patra zi de discutii privind planul de relansare economica post-COVID

Sefa delegatiei Renew: A devenit neguvernabil

Negocierile, in impas de vineri

Propunerea initiala a lui Charles Michel se referea la granturi de 500 de miliarde de euro, in timp ce un grup condus de Mark Rutte, din Olanda , a cerut ca planul sa se bazeze doar pe imprumuturi. La cina de duminica din cadrul summitului, Rutte si omologul sau austriac Sebastian Kurz au convenit la subventii de 350 de miliarde de euro, in timp ce Germania si Franta , sustinute de majoritate, cereau cel putin 400 de miliarde de euro.Ministrul de Externe al Luxemburgului, Jean Asselborn, a criticat cu strictete spiritul summitului actual al Consiliului European. "Cred ca daca acest spirit ar fi predominat in 1989, de exemplu, nu sunt convins ca reunificarea Germaniei ar fi fost atat de rapida si usoara, ca am fi putut reuni Europa, ca am fi avut euro astazi sau ca am fi avut spatiul Schengen ", a spus Asselborn.Asselborn a declarat ca UE ofera in prezent impresia ca este "impartita in patru parti, nordul, sudul, estul, vestul si nimeni nu stie exact ce anume sustine totul"."Oricat de mult dureaza intalnirea #EUCO, rezultatul este important. Cetatenii UE merita ambitie, solidaritate si protectia drepturilor lor.", a scris Dacian Ciolos pe Twitter "De ce negocierile sunt in impas? Pentru ca este prima data cand se creeaza un pachet de ajutor economic de o asemenea anvergura. Sunt foarte multi bani, 750 de miliarde de euro, din care 500 de miliarde fonduri nerambursabile, bani pe care tarile care ii primesc nu mai trebuie sa ii dea inapoi niciodata si 250 de miliarde credite. Acesta este primul mare subiect de negociere, volumul total si raportul intre fonduri nerambursabile si credite.", a explicat Sigfried Muresan blocajul negocierilor de la Bruxelles pentru RFI Principalele divergente intre majoritatea statelor care sprijina propunerea franco-germana si grupul "tarilor zgarcite", potrivit unei analize El Pais: - Marimea pachetului financiar ( buget UE pe sapte ani de 1.074 miliarde euro si fondul de relansarea de 750 miliarde euro)- Proportia de imprumuturi si granturi nerambursabile din cadrul fondului de relansare de 750 miliarde euro- Legarea fondurilor de respectarea statului de drept (sustinuta de majoritatea tarilor, respinsa categoric de Ungaria si Polonia ). Consiliul European a devenit neguvernabil" din cauza unanimitatii, a declarat in aceasta dimineata Stephane Sejourne, seful delegatiei franceze din grupul Renew Europe", potrivit Politico.Stephane Sejourne este de parere ca UE trebuie sa-si regandeasca sistemul de guvernare in urmatorii ani. "La fiecare reuniune si la fiecare sedinta a Consiliului, ne spunem acelasi lucru! Este timpul sa actionam si sa facem propuneri pentru a gasi o forma de guvernare care nu genereaza un astfel de spectacol ", a spus aceasta. Presedintele republicii ( Emmanuel Macron ) si cancelarul ( Angela Merkel ) nu vor o intelegere superficiala".Aceasta suma este mult redusa fata de cele 500 de miliarde de euro drept subventii, incluse in proiectul initial al Comisiei Europene si considerate inacceptabile de catre tarile "frugale" (Olanda, Austria Suedia si Danemarca , care sunt sustinute de Finlanda ).Negocierile sunt in impas de vineri. Planul de relansare economica a UE prevedea initial subventii in valoare de 500 de miliarde de euro, dintre care 325 de miliarde alocate direct guvernelor pentru finantarea planurilor nationale, precum si posibilitatea unor imprumuturi in valoare de 250 de miliarde de euro.Cele cinci state refractare vor insa sa limiteze subventiile la 350 de miliarde, suma pe care Franta si Germania o considera inacceptabila. Parisul si Berlinul sunt dispuse sa accepte un cuantum de 400 de miliarde, suma pe care statele frugale plus Finlanda continua sa o considere prea mare.Dineul a fost suspendat si au loc reuniuni in incercarea de a se depasi impasul. Statele refractare discuta intre ele pentru a-si coordona pozitiile, conform anuntului facut de cancelarul austriac pe contul sau de Twitter, unde a postat si o fotografie a reuniunii.Presedintele Consiliului European Charles Michel s-a intalnit cu mai multi protagonisti pentru a incerca sa gaseasca un compromis.