O cercetatoare din Romania a castigat un grant de 1,2 milioane de euro din partea Consiliul European pentru Cercetare

"Comisia a anuntat recent ca se va acorda suma totala de 677 de milioane de euro unui numar de 436 de laureati ai concursului de granturi destinate cercetatorilor debutanti organizat de Consiliul European pentru Cercetare (CEC)", a informat CE.Alexanda Baneu este castigatoarea din partea Romaniei a unui grant in valoare de aproape 1,2 milioane de euro, cu proiectul "NOTA-Note-taking and Notebooks as Channels of Medieval Academic Dissemination across Europe".Granturile, care fac parte din programul UE pentru cercetare si inovare Orizont 2020, vor ajuta cercetatorii aflati la inceput de cariera sa isi construiasca propriile echipe si sa desfasoare proiecte inovatoare in toate disciplinele stiintifice: de la cercetarea in domeniul vaccinurilor, pana la adaptarea la schimbarile climatice si de la nanoplastice pana la explorarea naturii materiei negre din univers."Prin intermediul granturilor Consiliului European pentru Cercetare, UE mobilizeaza talentul si curiozitatea unora dintre cei mai buni tineri cercetatori din Europa. Ideile lor sunt menite sa extinda granitele cunoasterii si sa deschida noi modalitati de a face fata provocarilor urgente din domeniul sanatatii, al energiei si al tehnologiilor digitale, precum si din multe alte domenii. Ambitia noastra de a aborda in mod eficient crizele actuale si viitoare depinde de vointa noastra puternica de a sprijini din ce in ce mai mult cercetarea de varf la frontierele cunoasterii noastre", spune Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultura, educatie si tineret.Laureatii CEC sunt un grup eterogen, de 40 de nationalitati diferite, care isi vor desfasura activitatea in 25 de tari din intreaga Europa. Aproximativ 13 % dintre cereri au fost selectate pentru finantare in cadrul acestei runde deosebit de competitive, care se preconizeaza ca va crea aproximativ 2.500 de locuri de munca pentru bursieri de doctorat , doctoranzi si alti membri ai personalului din institutiile-gazda.Granturile CEC destinate cercetatorilor debutanti sprijina individual cercetatorii cu rezultate excelente care isi formeaza independent propria echipa sau isi incep propriul program de cercetare independent. Granturile sunt de pana la 1,5 milioane de euro pentru o perioada de 5 ani, cu o posibila finantare suplimentara de pana la 1 milion de euro.Aproximativ 75% dintre proiectele finantate de CEC au dus la descoperiri stiintifice sau progrese majore, conform analizelor de impact.