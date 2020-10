Soarta Europei pe agenda unui Consiliu European strategic

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

Insa, dat fiind ca este si prima ocazie in care liderii europeni se reintalnesc dupa maratonul din luna iulie ce a parafat acordul privind Pachetul de Relansare Economica si viitorul buget european pentru urmatorii cinci ani, acest Consiliu European constituie si o buna ocazie de a reitera o serie de solicitari ramase fara un ecou edificator (conditionalitatea bugetara privind statul de drept, noile resurse proprii financiare ale Uniunii Europene sau autonomia institutiilor europene in acest proces dificil de negocieri), precum si de a trasa noi linii de actiune strategica in vederea reconstructiei economiei europene, intr-un mod mai echitabil si mai ecologic.Dincolo de elementele de politica externa ce au separat Statele Membre si au impiedicat obtinerea unei majoritati puternice si vocale (situatia din bazinul est-mediteraneean si relatiile cu Turcia, situatia tensionata din Belarus , escaladarea conflictului din Nagorno-Karabah sau cooperarea strategica a Uniunii Europene cu China), sefii de state si de guverne din UE si-au indreptat atentia catre chestiuni de orientare viitoare, precum dezvoltarea potentialului pietei unice, a unei politici industriale ambitioase si exploatarea oportunitatilor oferite de cele mai recente dezvoltari digitale.Trebuie afirmat de la bun inceput ca provocarile induse de pandemia COVID-19 nu numai ca au determinat schimbarea paradigmei de la nivelul raspunsurilor UE, ci a confirmat inca o data nivelul ridicat al interdependentei si spiritul unic al prosperitatii ce caracterizeaza piata unica europeana. Datorita acesteia, Uniunea Europeana a reusit sa asigure aprovizionarea cu produse si echipamente critice, in ciuda raspandirii la o scara larga a masurilor economice si de circulatie restrictive. Este de remarcat, in special pentru toti cei care au considerat ca UE pregeta sa actioneze, faptul ca, in acele cazuri in care Uniunea detine competente depline, aceasta a avut loc o reactie prompta si orientata spre rezultate.Piata unica europeana nu este un concept abstract, lipsit de orice realitate palpabila. Piata unica europeana inseamna 450 de milioane de oameni si 20 de milioane de intreprinderi, constituind astfel cea mai mare piata integrata din lume, in valoare de 14 trilioane de euro. Si chiar daca populatia UE reprezinta mai putin de 7% din populatia lumii, relatiile sale comerciale cu restul lumii reprezinta mai mult de 15% din importurile si exporturile globale.Plecand de la o asemenea cheie de lectura, Consiliul European de astazi intareste principiul ca fiecare din etapele de dezvoltare ale Uniunii (crearea pietei interne, a monedei unice euro, a spatiului Schengen sau a valurilor succesive de extindere) au intarit Uniunea Europeana si gradul sau de autonomie.Una dintre lectiile scoase in evidenta de pandemia provocata de virusul COVID-19 a fost, fara indoiala, dependenta acesteia, in sectoare strategice, de resursele furnizate de parteneri din state terte, non-UE. De aceea, Consiliul European, prin vocea sefilor de state si de guverne UE, a decis ca aceasta vulnerabilitate trebuie transformata intr-o oportunitate, evaluand cum anume UE poate deveni mai rezistenta, cum isi poate imbunatati autonomia strategica, in tandem cu o economie sociala de piata deschisa si competitiva.Astfel, s-a pledat pentru respectarea riguroasa a regulilor europene privind buna functionare a pietei interne, sanctionarea oricaror demersuri unilaterale de introducere a unor masuri restrictive ce distorsioneaza cele patru libertati fundamentale (a bunurilor, a serviciilor, a persoanelor si a capitalului), revizuirea cadrului european privind concurenta, asigurandu-se ca raspunde provocarilor date de o tranzitie ecologica, o transformare digitala si un context global in evolutie. Acest cadru trebuie sa ofere reguli clare pentru operatorii economici si sa sprijine inovarea, inclusiv in sectorul digital.Cu toate acestea, ar fi naiv sa credem ca piata unica va fi la acelasi nivel precum cel de dinainte de criza si de aceea este nevoie de eforturi sustinute si coordonate intre Statele Membre pentru a o restabili. In acest sens, vor fi necesare masuri structurale si cuprinzatoare pentru a asigura redresarea pe termen lung a Europei. Intr-o economie globala in care protectionismul industrial are potentialul de a atinge niveluri ingrijoratoare, cetatenii europeni trebuie sa se poata baza tot mai mult pe o piata europeana unica functionala pentru a prospera. Iar, astazi, am asistat la un prim pas favorabil in acest sens.