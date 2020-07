Summitul UE: Charles Michel, presedintele CE, le-a adresat liderilor statelor membre un apel la calm si la unitate

"Intrebarea este urmatoarea: cei 27 lideri responsabili in fata popoarelor Europei sunt capabili sa construiasca incredere si unitate europeana? Sau, printr-o ruptura, vom prezenta chipul unei Europe slabe, subminate de neincredere?'', a spus Charles Michel in timpul dineului sefilor de stat si de guvern din statele membre UE, care se afla in negocieri dificile la Bruxelles, in cadrul unei reuniuni speciale a Consiliului European care a inceput vineri.Potrivit informatiilor furnizate de o sursa apropiata discutiilor, presedintele Consiliului European si-a exprimat "dorinta" ca europenii sa ajunga la "un acord si ca ziarele europene sa titreze maine ca UE a reusit intr-o misiune imposibila".Discutiile din timpul dineului s-au concentrat pe posibilitatea reducerii cuantumului subventiilor la 400 de miliarde de euro din totalul fondului de relansare, fata de 500 de miliarde de euro initial, la limita a ceea ce Franta si Germania, principalii sustinatori ai planului de relansare economica, sunt gata sa accepte. In aceasta varianta, cuantumul imprumuturilor din valoarea pachetului general ar fi de 350 miliarde de euro, fata de propunerea initiala, in valoare de 250 miliarde de euro.Cele patru asa-numite tari "frugale" (Olanda, Suedia, Danemarca si Austria), alaturi de Finlanda, nu sunt dispuse sa accepte ca valoarea subventiilor sa depaseasca nivelul a 350 de miliarde de euro.Timp de trei zile, acest grup de state si-a comunicat rezervele cu privire la pachetul de relansare de care ar urma sa beneficieze mai ales tarile din sudul Europei, indeosebi Italia si Spania.Charles Michel nu a prezentat oficial aceasta optiune ca o propunere de compromis din cauza acestui refuz. Pentru aprobarea planului de relansare economica este nevoie de unanimitate.Fondul in valoare totala de 750 de miliarde de euro, finantat printr-un imprumut comun din partea UE, este destinat relansarii economiei europene, afectata de pandemia noului coronavirus.In discursul adresat participantilor la summit , presedintele Consiliului European a trecut in revista toate modificarile aduse planului de la inceputul negocierilor, printre care se numara reducerea cuantumului subventiilor de doua ori, modificarea modului de alocare a fondurilor, implementarea unor conditii mai stricte pentru plata banilor."Cu calm, am facut dovada unei ascultari active pentru a ne apropia de cei care intampinau dificultati", i-a asigurat inaltul oficial european pe liderii statelor membre UE si le-a reamintit, in acest context, responsabiliatea pe care o au.