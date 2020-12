Turcia, sanctionata pentru actiunile sale "ilegale si agresive" in Marea Mediterana

"Masurile hotarate vor fi sanctiuni individuale si se vor putea decide masuri suplimentare daca Turcia isi continua actiunile", a explicat un diplomat european.O lista de nume va fi intocmita in urmatoarele saptamani si va fi supusa aprobarii statelor membre, conform concluziilor adoptate de participantii la summit.Liderii europeni l-au mandatat pe seful diplomatiei europene, Josep Borrell, sa le raporteze pana cel tarziu in martie 2021 cu privire la evolutia situatiei si sa propuna in acel moment, daca va fi necesar, extinderea sanctiunilor la alte persoane sau companii."Ideea este sa strangem surubul treptat", a precizat diplomatul european citat de AFP.Subiectele de disputa cu Turcia s-au inmultit. Ankara s-au angajat in actiuni provocatoare impotriva Greciei si a Ciprului, dar si militar in conflictele din Libia, Siria si Nagorno-Karabah.In acelasi timp, Turcia este membra a NATO , unde Ankara conteaza pe o multime de sustinatori.In cadrul discutiilor din summitul de la Bruxelles s-au exprimat toate sensibilitatile. Lipsa consensului a facut imposibila adoptarea de sanctiuni economice impotriva unor sectoare de activitate, precum si aprobarea cererii Greciei de a se impune Turciei un embargo asupra armelor.CITESTE SI: