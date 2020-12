UE pregatita sa recurga la sanctuni fata de comportamentul Ankarei, anunta presedintele Consiliului European, Charles Michel

"Noi am intins mana Turciei in octombrie si evaluarea noastra nu este pozitiva, cu constatarea continuarii actiunilor unilaterale si a retoricii ostile. Vom avea o dezbatere in cursul summitului european din 10 decembrie si suntem pregatiti sa utilizam mijloacele de care dispunem" pentru a sanctiona aceasta situatie, a declarat el intr-o conferinta de presa."Cred ca jocul de-a soarecele si pisica trebuie sa inceteze", a avertizat,UE a adresat Ankarei in octombrie o propunere de deschidere, dar insotita de o amenintare cu sanctiuni daca Turcia nu-si inceta actiunile deja condamnate de UE. Decizia a fost de a examina situatia in cursul summitului din decembrie."Daca Ankara isi continua actiunile ilegale, vom utiliza toate instrumentele aflate la dispozitia noastra", avertiza Ursula von der Leyen , presedinta Comisiei Europene, in cursul summitului european din octombrie.Executivul european a fost insarcinat sa elaboreze sanctiuni economice si ele sunt pregatite pentru a fi "utilizate imediat", precizase ea."Noi i-am intins mana si am vazut raspunsurile Ankarei", si-a exprimat regretul Charles Michel.Comportamentul agresiv si politica faptului implinit ale Ankarei in mai multe crize regionale, in special in Libia si in Nagorno-Karabah, au fost condamnate marti de secretarul de stat american aflat la final de mandat Mike Pompeo in cursul ultimei sale reuniuni cu omologii sai din NATO. Turcia, membra a Aliantei, a fost invitata de SUA sa "revina la un comportament de aliat".Pentru utilizarea sanctiunilor este necesara unanimitatea in cadrul UE. Or, Germania a blocat pana in prezent adoptarea lor cu speranta de a se ajunge la un acord pentru "dezvoltarea unei relatii realmente constructive cu Turcia"."Vor exista in cadrul summitului european, dar amploarea nu a fost inca decisa", au asigurat mai multi responsabili europeni. "Va trebui sa vedem ce pozitii vor adopta Germania si Polonia", a explicat un ministru.CITESTE SI: Igor Dodon ii cere Maiei Sandu sa nu-i acorde cetatenia lui Traian Basescu: "Este o greseala. Sa nu ajungem sa intre in urmatorul Parlament"