Scandalul "Sofagate": Sefa Comisiei Europene i-a transmis presedintelui Consiliului ca nu va permite ca o astfel de situatie sa se mai repete

Conditii pentru Consiliul European

Apararea lui Charles Michel

"Presedintii von der Leyen si Michel s-au reunit in cadrul intalnirii lor saptamanale obisnuite si au discutat o serie de probleme de actualitate", a explicat succint purtatorul de cuvant al Comisiei Europene dupa intrevedere.Intalnirea a avut loc la Berlaymont, sediul Comisiei Europene, si a durat aproape doua ore. Ursula von der Leyen "a spus clar ca nu va permite niciodata sa se mai intample o astfel de situatie", a precizat o sursa a Comisiei. Controversa privind prioritatea acordata lui Charles Michel in timpul intalnirii celor doi la Ankara, cu presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a fost perceputa ca un afront de catre Ursula von der Leyen.Sefa Comisiei a fost plasata de protocol pe o canapea, la distanta, in timp ce Charles Michel si Recep Tayyip Erdogan au ocupat singurele doua fotolii disponibile.Serviciile Consiliului asigura ca Charles Michel are prioritate pentru protocolul international. Comisia contesta aceasta lectura si solicita acelasi rang de protocol pentru ambii lideri. Ursula von der Leyen a cerut serviciilor sale care se ocupa de protocol sa-si contacteze omologii din cadrul Consiliului pentru a "gasi un 'modus vivendi' cu scopul de a evita astfel de situatii in viitor", a explicat anterior in cursul zilei purtatorul de cuvant al acesteia, Eric Mamer.Un memorandum, care expune in cinci puncte cererile presedintei Comisiei pe baza "interpretarii regulilor in vigoare", a fost transmis prin e-mail colaboratorilor lui Charles Michel, a precizat acesta.Textul este analizat drept "o serie de conditii" impuse de Comisie cu dorinta "de a slabi Consiliul European", a declarat pentru AFP un reprezentant al Consiliului, organismul care reprezinta cele 27 de state membre. Comisia profita de incident pentru a pune la indoiala tratatele , in special articolul 15", care detaliaza responsabilitatile fiecaruia, sustine sursa agentiei franceze de presa.Executivul european a negat ca ar avea o astfel de intentie: "Nu pretindem nimic mai mult decat ceea ce este in tratate", a asigurat Eric Mamer, care a insistat ca von der Leyen nu-si doreste absolut deloc "sa vorbeasca in locul presedintelui Consiliului pe probleme de politica externa si de securitate comuna".Criticat de numerosi alesi europeni pentru lipsa sa de reactie la Ankara, Charles Michel s-a aparat de orice sexism, asigurand intr-un interviu pentru mai multe media europene ca nu a reactionat pentru a evita "un incident (diplomatic) mult mai grav" cu Ankara."Nu va ascund ca nu am dormit bine noaptea de atunci", a marturisit el. Luni a fost prima oara cand cei doi lideri ai UE si-au vorbit dupa incident, in pofida tentativelor precedente ale lui Charles Michel de a o contacta pe sefa Comisiei."Dupa Ankara, presedinta a plecat in Iordania, apoi s-a deplasat in Germania , pentru prima data dupa Craciun pentru a se reuni cu familia si, in timpul acestui sejur, si-a privilegiat relatiile de familie", a explicat purtatorul de cuvant al Comisiei.