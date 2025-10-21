UE strânge relațiile cu o importantă țară arabă. La reuniunea organizată de Consiliul European participă și președintele Nicușor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, va participa, în data de 22 octombrie 2025, la o întâlnire organizată între președintele Consiliului European, António Costa, și președintele Republicii Arabe Egipt, Abdel Fattah El-Sisi, întâlnire care va fi urmată, la 23 octombrie 2025, de reuniunea Consiliului European.

Prezența președintelui Nicușor Dan la aceste evenimente este anunțată printr-un comunicat transmis de Administrația Prezidențială.

"Președintele României, Nicușor Dan, va participa, în data de 23 octombrie 2025, la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles, Regatul Belgiei.

Agenda Consiliului European include ca principale teme de discuție: Ucraina, Orientul Mijlociu, securitatea și apărarea europeană, competitivitatea Uniunii și tranziția dublă, accesul la locuințe, migrația şi Republica Moldova.

Totodată, Președintele României va participa în data de 22 octombrie la cina de lucru organizată de Președintele Consiliului European, António Costa, cu Președintele Republicii Arabe Egipt, Abdel Fattah El-Sisi, în marja Summitului instituțional UE-Egipt, care vizează consolidarea parteneriatului dintre Uniunea Europeană şi Egipt", precizează Administrația Prezidențială.

