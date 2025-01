Cine îl înlocuiește pe Ilie Bolojan la Consiliul Județean Bihor. A fost ales cu unanimitate de voturi

Consiliul Județean Bihor a ales un președinte interimar vineri, 3 ianuarie, după demisia din funcție a președintelui PNL Ilie Bolojan. Consilierii au optat tot pentru un liberal, alegândul chiar pe vicepreședintele Mircea Mălan.

Într-o şedinţă extraordinară de îndată, prin votul unanim al consilierilor judeţeni, Mircea Mălan a preluat funcție preşedinte interimar al Consiliului Judeţean Bihor, în locul lui Ilie Bolojan, devenit senator.

Potrivit unui comunicat de presă al Consiliului Judeţean Bihor, Mircea Mălan a fost ales preşedinte interimar cu unanimitate de voturi de către cei 33 de consilieri prezenţi (1 consilier a lipsit). Ilie Bolojan şi-a preluat mandatul în Senatul româniei, iar demisia din funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Bihor a avut loc la 1 ianuarie 2025.

Alături de Mircea Mălan, din conducerea Consiliului mai face parte vicepreşedintele Horea Abrudan.

„La acest moment se cuvine, în primul rând, să mulţumesc colegilor cu care am colaborat, să mulţumesc consilierilor judeţeni pentru proiectele pe care le-am demarat şi, de asemenea, să vă asigur că din această poziţie de senator, aşa cum am făcut-o şi în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean, voi face tot ceea ce depinde de mine pentru a susţine proiectele judeţului Bihor, iar la nivel naţional, voi reprezenta cu demnitate interesele ţării noastre. Doresc mult succes în anii următori conducerii care va fi aleasă, pentru că are o experienţă dovedită în aceşti ani şi sunt convins că proiectele care sunt în curs vor fi finalizate, iar cele care urmează să fie dezvoltate în anii următori vor continua acest parcurs bun al judeţului nostru”, a declarat Ilie Bolojan, aflat la şedinţă online.

Ads

Mircea Mălan este avocat de profesie şi a ocupat din 2020 până în prezent funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bihor. Noul preşedinte al CJ Bihor a subliniat importanţa continuării proiectelor majore de infrastructură din judeţul Bihor, precum inelul metropolitan, centura Biharia şi drumul de legătură dintre Paleu şi Biharia. De asemenea, a menţionat proiectele de conectare a judeţului Bihor cu judeţele Cluj şi Alba, precum şi necesitatea valorificării investiţiilor realizate la Aeroportul din Oradea, atât prin deschiderea unor noi curse de pasageri, cât şi prin dezvoltarea transportului aerian de mărfuri la terminalul cargo.

Ads