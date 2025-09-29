Liderul PSD Iași cere demisia lui Costel Alexe, președintele liberal al CJ, în urma morților de la Spitalul de Copii „Sf. Maria”

Bogdan Cojocaru, liderul PSD Iași, a ieșit la atac împotriva președintelui Consiliului Județean, Costel Alexe (PNL), luni, 29 septembrie. Social-democratul cere demisia șefului CJ Iași, acuzându-l că este responsabil de incidentul în care 9 copii au fost infectați cu Serratia Marcescens la secția ATI de la Spitalul de Copii „Sf. Maria”, iar 7 au murit.

„Acest dezastru nu este un incident izolat, ci consecința incompetenței și nepăsării administrației județene conduse de Costel Alexe. Problemele legate de infecțiile nosocomiale au fost mușamalizate ani la rând. În loc de măsuri reale pentru protejarea pacienților, am văzut doar festivisme, inaugurări și campanii de imagine”, a declarat liderul PSD Iași.

Bogdan Cojocaru a susținut că Alexe ar trebui să plece de la șefia CJ Iași, acuzându-l că poartă responsabilitatea directă pentru buna funcționare a spitalelor din subordinea instituției.

„Cer public demisia imediată a lui Costel Alexe. Orice zi în plus cu acest om la conducerea administrației județene înseamnă un risc pentru viețile pacienților și pentru întreg sistemul medical ieșean”, a declarat Bogdan Cojocaru, președintele PSD Iași.

Potrivit acestuia, Costel Alexe apelează din nou la improvizații, după ce a numit la șefia spitalului un medic fără experiență administrativă.

„Și mai revoltător, persoanele aflate în funcții de conducere în timpul izbucnirii focarului, responsabile pentru întârzierea măsurilor, nu au fost demise, ci păstrate pe posturi călduțe în structura spitalului”, a adăugat liderul PSD Iași, Bogdan Cojocaru.

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a anunțat, luni, demiterea managerului Cătălina Ionescu de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași după ce șase copii internați în secția de Terapie Intensivă a unității sanitare au murit. Luni, încă un bebeluș infectat cu aceeași bacterie și având și alte afecțiuni, transferat la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” din București, a murit.

Președintele Consiliului Județean Iași a evitat să facă declarații privind situația de la Spitalul de Copii din Iași, precizând că va oferi mai multe răspunsuri după finalizarea raportului Corpului de Control al Ministerului Sănătății.

