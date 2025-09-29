Liderul PSD Iași cere demisia lui Costel Alexe, președintele liberal al CJ, în urma morților de la Spitalul de Copii „Sf. Maria”

Autor: Aniela Manolea
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 14:23
238 citiri
Liderul PSD Iași cere demisia lui Costel Alexe, președintele liberal al CJ, în urma morților de la Spitalul de Copii „Sf. Maria”
Costel Alexe (PNL), preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi Foto: Facebook/Costel Alexe

Bogdan Cojocaru, liderul PSD Iași, a ieșit la atac împotriva președintelui Consiliului Județean, Costel Alexe (PNL), luni, 29 septembrie. Social-democratul cere demisia șefului CJ Iași, acuzându-l că este responsabil de incidentul în care 9 copii au fost infectați cu Serratia Marcescens la secția ATI de la Spitalul de Copii „Sf. Maria”, iar 7 au murit.

„Acest dezastru nu este un incident izolat, ci consecința incompetenței și nepăsării administrației județene conduse de Costel Alexe. Problemele legate de infecțiile nosocomiale au fost mușamalizate ani la rând. În loc de măsuri reale pentru protejarea pacienților, am văzut doar festivisme, inaugurări și campanii de imagine”, a declarat liderul PSD Iași.

Bogdan Cojocaru a susținut că Alexe ar trebui să plece de la șefia CJ Iași, acuzându-l că poartă responsabilitatea directă pentru buna funcționare a spitalelor din subordinea instituției.

„Cer public demisia imediată a lui Costel Alexe. Orice zi în plus cu acest om la conducerea administrației județene înseamnă un risc pentru viețile pacienților și pentru întreg sistemul medical ieșean”, a declarat Bogdan Cojocaru, președintele PSD Iași.

Potrivit acestuia, Costel Alexe apelează din nou la improvizații, după ce a numit la șefia spitalului un medic fără experiență administrativă.

„Și mai revoltător, persoanele aflate în funcții de conducere în timpul izbucnirii focarului, responsabile pentru întârzierea măsurilor, nu au fost demise, ci păstrate pe posturi călduțe în structura spitalului”, a adăugat liderul PSD Iași, Bogdan Cojocaru.

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a anunțat, luni, demiterea managerului Cătălina Ionescu de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași după ce șase copii internați în secția de Terapie Intensivă a unității sanitare au murit. Luni, încă un bebeluș infectat cu aceeași bacterie și având și alte afecțiuni, transferat la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” din București, a murit.

Președintele Consiliului Județean Iași a evitat să facă declarații privind situația de la Spitalul de Copii din Iași, precizând că va oferi mai multe răspunsuri după finalizarea raportului Corpului de Control al Ministerului Sănătății.

6 copii au murit la Iași
Liderul PSD Iași cere demisia lui Costel Alexe, președintele liberal al CJ, în urma morților de la Spitalul de Copii „Sf. Maria”
14:23 - Liderul PSD Iași cere demisia lui Costel Alexe, președintele liberal al CJ, în urma morților de la Spitalul de Copii „Sf. Maria”
Bogdan Cojocaru, liderul PSD Iași, a ieșit la atac împotriva președintelui Consiliului Județean, Costel Alexe (PNL), luni, 29 septembrie. Social-democratul cere demisia șefului CJ Iași,...
UPDATE Un alt copil care a fost internat la Spitalul Sf. Maria din Iași a murit. Consiliul Județean discută demiterea managerului spitalului
13:05 - UPDATE Un alt copil care a fost internat la Spitalul Sf. Maria din Iași a murit. Consiliul Județean discută demiterea managerului spitalului
Al șaptelea copil ar fi murit după internarea la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. Autoritățile vor anunța luni, 29 septembrie, noua conducere a spitalului, după scandalul privind...
Managera Spitalului „Sf. Maria” Iași, demisă și numită manager medical după moartea copiilor de la ATI în urma unei infecții bacteriene
12:59 - Managera Spitalului „Sf. Maria” Iași, demisă și numită manager medical după moartea copiilor de la ATI în urma unei infecții bacteriene
Managera Spitalului pentru copii „Sfânta Maria” din Iaşi, dr. Cătălina Ionescu, a fost demisă din funcție, iar noul post ocupat va fi cel de manager medical. Anunțul a fost făcut luni,...
Asistente de la ATI cu unghii false și bijuterii, deși este interzis, în spitalul în care au murit șase copii. Ministrul Sănătății: „Sper că au înțeles gravitatea situației”
Ieri, 17:42 - Asistente de la ATI cu unghii false și bijuterii, deși este interzis, în spitalul în care au murit șase copii. Ministrul Sănătății: „Sper că au înțeles gravitatea situației”
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, dezvăluie că, în timpul vizitei făcute la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi, unde şase copii au murit, în ultimele săptămâni, în secţia de...
Ministrul Sănătății, noi detalii despre spitalul de copii din Iași unde au avut loc mai multe decese: „Un haos mai mare administrativ și procedural nu am văzut de mult”
Ieri, 16:22 - Ministrul Sănătății, noi detalii despre spitalul de copii din Iași unde au avut loc mai multe decese: „Un haos mai mare administrativ și procedural nu am văzut de mult”
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă, în urma controlului făcut la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi, unde şase copii au murit după ce au fost infectaţi cu o bacterie, că „un...
Reacția managerei Spitalului de Copii din Iași demisă de ministrul Sănătății după moartea a 6 copii
27.09.2025 22:43 - Reacția managerei Spitalului de Copii din Iași demisă de ministrul Sănătății după moartea a 6 copii
Managerul spitalului de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi, medicul Cătălina Ionescu a declarat, referindu-se la cererea ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, de a-şi da demisia, că...
Președintele Colegiului Medicilor, despre cazul copiilor decedați la Iași: „Sancțiunile nu rezolvă, de fapt, problema de fond”
27.09.2025 20:03 - Președintele Colegiului Medicilor, despre cazul copiilor decedați la Iași: „Sancțiunile nu rezolvă, de fapt, problema de fond”
Președintele Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană, spune că sancțiunile aplicate de DSP după ce șase copii internați la Spitalul 'Sf. Maria' din Iași au murit din cauza...
Ministrul Sănătății, mulțumit de cum „arată” spitalul de copii din Iași. „Nu sunt puse în valoare, iar pacienții nu beneficiază de ele”
27.09.2025 19:40 - Ministrul Sănătății, mulțumit de cum „arată” spitalul de copii din Iași. „Nu sunt puse în valoare, iar pacienții nu beneficiază de ele”
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că apreciază investiţia făcută la spitalul de copii ”Sfânta Maria” şi că este una dintre unităţile de pediatrie din ţară care...
Nu există spital în lume fără infecții nosocomiale, susține medicul Adrian Marinescu. ”Ce e important este să pot să previn”
27.09.2025 18:36 - Nu există spital în lume fără infecții nosocomiale, susține medicul Adrian Marinescu. ”Ce e important este să pot să previn”
Medicul Adrian Marinescu a declarat, sâmbătă, 27 septembrie, după tragedia de la Spitalul de Copii din Iaşi, unde 6 bebeluşi au murit la Terapie Intensivă, că aceste infecţii nosocomiale...
Schimbări după tragedia de la spitalul de copii din Iași. Asistentele și infirmierele vor urma cursuri pentru procedurile de prevenire a răspândirii infecțiilor
27.09.2025 17:31 - Schimbări după tragedia de la spitalul de copii din Iași. Asistentele și infirmierele vor urma cursuri pentru procedurile de prevenire a răspândirii infecțiilor
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță sâmbătă, 27 septembrie, că a discutat cu oficialii Colegiului Medicilor și Societății de ATI, iar până la finalul acestui an va fi pus...
Primele demiteri, „fără explicații și discuții”, după vizita ministrului Sănătății la spitalul din Iași, unde au murit 6 copii din cauza bacteriilor
27.09.2025 16:37 - Primele demiteri, „fără explicații și discuții”, după vizita ministrului Sănătății la spitalul din Iași, unde au murit 6 copii din cauza bacteriilor
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, 27 septembrie, după ce a vizitat Spitalul de Copii ”Sfânta Maria”, că discutăm de o lipsă de aplicare a protocoalelor,...
Emanuel Ungureanu acuză spitalul din Iași unde au murit 6 copii: ”Nu există nicio posibilitate să determinăm, cu mijloace obiective de monitorizare, cine a greșit”
27.09.2025 16:02 - Emanuel Ungureanu acuză spitalul din Iași unde au murit 6 copii: ”Nu există nicio posibilitate să determinăm, cu mijloace obiective de monitorizare, cine a greșit”
Deputatul Emanuel Ungureanu, membru al Comisiei de sănătate din Camera Deputaților, a atras atenția sâmbătă, 27 septembrie, asupra proastei gestionări a focarului de infecții nosocomiale...
Noi dezvăluiri cumplite după moartea celor 6 copii la spitalul din Iași: Un bebeluș a murit în iunie după ce a contactat o altă bacterie
27.09.2025 13:37 - Noi dezvăluiri cumplite după moartea celor 6 copii la spitalul din Iași: Un bebeluș a murit în iunie după ce a contactat o altă bacterie
Un nou-născut a murit în luna iunie la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, după ce s-a infectat cu o bacterie diferită, iar familia copilului aduce acuzații grave unității medicale....
Ministrul Sănătății merge la Spital de Urgență ”Sf Maria” din Iași unde au murit 6 copii din cauza unei infecții nosocomiale
27.09.2025 11:07 - Ministrul Sănătății merge la Spital de Urgență ”Sf Maria” din Iași unde au murit 6 copii din cauza unei infecții nosocomiale
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, merge sâmbătă, 27 septembrie, la Iași, la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii 'Sf. Maria'. Potrivit Ministerului Sănătății, în jurul...
Ministrul Sănătății, de urgență la Iași, la spitalul în care 6 copii au fost uciși de o bacterie. "Există indicii că protocoalele sanitare nu au fost respectate"
26.09.2025 21:41 - Ministrul Sănătății, de urgență la Iași, la spitalul în care 6 copii au fost uciși de o bacterie. "Există indicii că protocoalele sanitare nu au fost respectate"
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, a anunţat vineri seară, 26 septembrie, că se îndreaptă spre Iaşi, acolo unde şase copii au murit după ce s-au infectat cu o bacterie. Ministrul...
"Acolo practic se murea". Mărturia dureroasă a unei mame care și-a internat fetița la Spitalul "Sfânta Maria" din Iași pentru că era deshidratată și a luat-o moartă
26.09.2025 21:29 - "Acolo practic se murea". Mărturia dureroasă a unei mame care și-a internat fetița la Spitalul "Sfânta Maria" din Iași pentru că era deshidratată și a luat-o moartă
Este anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași după ce 6 copii ar fi murit în ultimele zile în secția de Terapie Intensivă (ATI) în urma unei infecții cu o...
Sursa focarului de infecție cu bacteria care ar fi ucis 6 copii la Iași nu a fost identificată încă. Anunțul șefei Spitalului "Sf. Maria"
26.09.2025 17:49 - Sursa focarului de infecție cu bacteria care ar fi ucis 6 copii la Iași nu a fost identificată încă. Anunțul șefei Spitalului "Sf. Maria"
Managerul interimar al Spitalului Clinic de Urgență pentru copii 'Sf. Maria' Iași, dr. Cătălina Ionescu, a declarat vineri, 26 septembrie, presei, că până acum nu a fost identificată sursa...
Preşedintele Nicuşor Dan cere de urgenţă o anchetă la Spitalul din Iași unde au murit 6 copii. "Toleranţă zero faţă de erori care ucid copiii"
26.09.2025 17:38 - Preşedintele Nicuşor Dan cere de urgenţă o anchetă la Spitalul din Iași unde au murit 6 copii. "Toleranţă zero faţă de erori care ucid copiii"
Preşedintele României Nicuşor Dan a transmis vineri, 26 septembrie, că este profund îndurerat de tragedia care a avut loc la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi, unde şase copii...
#Consiliul Judetean Iasi, #PSD Iasi, #PNL Iasi, #spitalul sfanta maria iasi, #costel alexe, #bogdan cojocaru psd, #copii morti spital bacterie , #stiri politice
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Cum vad italienii asemanarea cu romanii: "Stramosii lor erau, in esenta, dacii de la Marea Neagra, cuceriti de romani"
DigiSport.ro
Emma Raducanu a vorbit despre originile sale si publicul a ramas "socat". Ce scriu americanii
DigiSport.ro
Anul trecut s-a retras din tenis si a fost o surpriza de proportii. Azi a facut marele anunt

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. „Rusia nu ne poate opri”. Ce a răspuns Maia Sandu când a fost întrebată ce mesaj are pentru Vladimir Putin
  2. Liderul PSD Iași cere demisia lui Costel Alexe, președintele liberal al CJ, în urma morților de la Spitalul de Copii „Sf. Maria”
  3. Maia Sandu, primele declarații după victoria zdrobitoare PAS la alegerile parlamentare. „Nu ne-am lăsat cumpărați, speriați sau intimidați”
  4. Protestul pro-rușilor de la Chișinău a durat doar jumătate de oră. Dodon: „Partidele de opoziție au învins”. Contramanifestanții: “Câte unu, câte doi, dodoniștii la gunoi” VIDEO
  5. Zelenski a felicitat-o pe Maia Sandu. „Manevrele subversive rusești, dezinformarea constantă - niciuna nu a funcționat.” Președintele ucrainean promite sprijin pentru Chișinău
  6. Rusia acuză că sute de mii de moldoveni nu au putut vota. Kremlinul: „Trebuie să rezolve această problemă”
  7. Președintele Nicușor Dan reacționează la victoria Maiei Sandu și a forțelor pro-UE: ”România va continua să fie alături de voi” VIDEO
  8. Macron a comentat victoria proeuropenilor de la Chișinău în limba română: ”Alegerea poporului Republicii Moldova s-a afirmat cu forță”. Reacția lui Tusk
  9. Multă sărăcie. Care este pensia medie în Republica Moldova
  10. Prima reacție a PAS după victoria categorică în alegerile parlamentare în fața forțelor Rusiei. ”Moldova, mă-nchin în fața ta!” VIDEO