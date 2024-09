Dezbatere cu scântei la ONU: Vorbele dure pe care și le-au aruncat ministrul britanic de Externe și ambasadorul Rusiei VIDEO

Dezbatere aprinsă în Consiliul de Securitate al ONU, unde președintele ucrainean și ambasadorul rus s-au aflat față-n față. Reprezentantul Moscovei a repetat la nesfârșit numeroase minciuni și jigniri atât la adresa lui Volodimir Zelenski, cât și a statelor occidentale.

Liderul de la Kiev și-a susținut cauza în Consiliul de Securitate pentru a treia oară de când este invitat de la invazia Rusiei în Ucraina. El a denunțat faptul că Rusia și-a făcut complici Iranul și Coreea de Nord prin furnizarea de armament și a declarat că schimburile de teritorii nu vor pune capăt războiului, relatează tvrinfo.ro.

"Într-o zi, în această sală, va fi desigur anunțat că războiul Rusiei împotriva Ucrainei se va fi încheiat: nu înghețat, nu suspendat, nu uitat, ci chiar încheiat. Iar asta se va întâmpla nu pentru că cineva a obosit de război, nu pentru că cineva a făcut un schimb cu Puțin, ci datorită funcționării Cartei ONU. Care trebuie să funcționeze. Dreptul nostru la autoapărare trebuie să învingă", a declarat Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei.

Toți reprezentanții occidentali au acuzat Rusia de agresiune.

"Domnule președinte (al Consiliului), vorbesc acum nu doar ca britanic, londonez și ministru de Externe, îi transmit reprezentantului Rusiei care stă pe telefon în timp ce eu vorbesc, că mă aflu aici inclusiv ca bărbat de culoare, ai cărui înaintași au fost aduși în lanțuri din Africa, sub amenințarea armei, și făcuți sclavi, ai cărui înaintași s-au ridicat într-o mare rebeliune a oprimaților. Imperialismul? Îl recunosc și îl denunț că atare", a spus David Lammy, ministrul de Externe britanic.

