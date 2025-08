Atitudinea CSM, criticată dur de o judecătoare: „Cum justificăm că avem hotărâri nemotivate cu anii? Noi suntem prima putere care trebuie să se poarte exemplar”

Judecătoarea Sorina Marinas de la Curtea de Apel Craiova critică, într-o postare publică pe Facebook, comunicarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și semnalează multiple disfuncționalități din sistemul judiciar românesc.

„Modalitatea de comunicare publică a CSM… este profund eronată și nu va produce niciun efect bun”, afirmă Magistra­ta Marinas, reproșând alegerea între „comunicate sterile” și „declarații virulente” în contextul tensiunilor actuale. Potrivit judecătoarei, lipsa dialogului constructiv cu celelalte instituții, Guvern, Parlament, parteneri sociali, generează doar „ură profesională profundă”.

Sorina Marinas critică ferm atitudinea magistratului care se revendică prin simpla etichetă profesională, fără a oferi nimic în schimb. „Nu putem să tot vehiculăm poezia că noi suntem magistrați și asta este, trebuie să primim fără să dăm. Totul în viață – profesională sau personală – e «you get what you give»”, scrie judecătoarea, insistând asupra necesităţii unui dialog real şi respectuos atât cu cetăţenii, cât şi cu Guvernul sau Parlamentul.

În postarea sa detaliată, Marinas reclamă întârzierile cronice de motivare a hotărârilor, adesea amânate cu ani de zile, în vreme ce alte dosare sunt soluţionate rapid. Ea evidenţiază termenele nejustificat de lungi, de patru–şase luni, dispuse pentru cauze evidente precum conducerea fără permis sau agresiuni filmate, situaţie care a condus adesea la prescrierea faptelor. Apelurile judecate în pragul termenului de prescripţie au necesitat eforturi extraordinare pentru a fi soluţionate, iar România a fost recent condamnată la CEDO pentru întârzieri nejustificate (MSD contra României, Nedelcu contra României).

Mai mult, judecătoarea atrage atenţia asupra opacităţii procedurilor de promovare şi mobilitate a magistraţilor, unde interviurile de la nivel înalt se desfăşoară, spune ea, după reguli obscure, iar detaşările şi transferurile pot fi prelungite ani de zile sau decise arbitrar, pe baza unor criterii necunoscute.

Sorina Marinas nu iartă nici neglijarea jurisprudenţei europene, întrucât deşi magistraţii români se prevalează de drepturile recunoscute colegilor lor din alte state UE, când vine vorba să dea curs deciziilor Curţii de Justiţie a Uniunii Europene sau ale CEDO, sistemul „închide ochii” şi invocă suveranitatea naţională sau hotărârile Curţii Constituţionale. Rezultatul este un blocaj la nivelul prescripţiei, prin care infractorii scapă de urmărire penală, iar imaginea justiţiei are de suferit.

În încheiere, Marinas avertizează că magistraţii, ca primă putere în stat, trebuie să fie un model de conduită pentru a câştiga respectul public. În acelaşi timp, trage un semnal de alarmă asupra condiţiilor de muncă improprii din Craiova, unde judecătorii îşi desfăşoară activitatea într-un sediu neadecvat, supraaglomerat de dosare, fără personal suficient. „Doar dacă îţi faci treaba şi tragem toţi la aceeaşi căruţă vom scăpa de poleiala de pe TV, de prescripţii şi de pensii nesusţinute, iar comunicarea nu va mai fi în limbaj Braille”, conchide magistratul.

Postarea integrală a judecătoarei Sorina Marinas

„Zic și eu, nu dau cu parul.

Cred că modalitatea de comunicare publică a CSM, ca instituție sau prin mesaje individuale ale membrilor, este profund eronată și nu va produce niciun efect bun. Comunicate sterile sau declarațiile individuale publice virulente, momentul fiind unul tensionat, produc efectul invers.

Nu putem să tot vehiculăm poezia că noi suntem magistrați și asta este, trebuie să primim fără să dăm. Totul în viață – profesională sau personală – e *you get what you give*. Dacă tratăm poporul și guvernul cu sictir – ni se cuvine și nu se poate modifica, nu vorbim cu prim-ministrul că n-are atribuții, bla bla –, vom primi feedback pe măsură și vom atrage o ură profesională profundă.

Zic să dăm (cu mențiunea să dăm calitativ) ca să justificăm ce primim și să putem pretinde că merităm.

Și ca să dăm trebuie:

1. Să recunoaștem că există probleme sistemice în organizare și statut: promovarea a ajuns o glumă. Ce înseamnă evaluarea hotărârilor fără examen efectiv? Ce înseamnă interviu mai ales la nivel de ICCJ? Că știm toți cum merg interviurile astea. Ei, asta trebuie să spunem public. Adică, să spuneți, că eu sunt un biet judecător cu funcție de execuție.

Ce înseamnă delegări și detașări știute numai de unii și prelungite cu anii?

Ce înseamnă transferuri respinse cu anii la unii, dar admise la alții de pe o zi pe alta?

2. Cum justificăm că avem hotărâri nemotivate cu anii? Nu mai înghite nimeni gălușca cu supraaglomerarea. Oricâte dosare ai avea, nu ai cum să justifici 1-2 ani de amânare a pronunțării. Timp în care pronunți alte dosare, dar fix anumite dosare nu.

3. Cum justificăm termene de 4-6 luni în dosare care nu impun? Da, poți da termen 4-6 luni la dosar cu expertiză sau cu elemente de extraneitate, nu la conducere fără permis, nu la o bătaie filmată, apoi mai amâni și pronunțarea de 4 ori.

Eu am primit în apel dosare cu termene de luni de zile date de instanțele de fond în mod nejustificat, de a trebuit să facem pe dracu-n-patru ca să putem soluționa apelul în termenul de prescripție.

România a fost condamnată la CEDO de curând pentru nesoluționarea cauzelor în termenul de prescripție (MSD contra României, Nedelcu contra României). Poate mai lucrăm la evaluarea aia profesională…

4. Ne prevalăm de drepturi recunoscute la nivel european categoriilor profesionale omoloage, dar când e vorba să și respectăm Uniunea, îndeosebi CJUE, ne prefacem că plouă. A zis CJUE că e nasol cu prescripția, noi am dat-o cu suveranitatea, și CCR, noi suntem bomboana de pe colivă. Dar nu ne place acum coliva cu mortul în casă. (Pentru prescripție, CEDO s-a pronunțat deja – Borcea împotriva României). Am închis ochii, noi ca sistem. Acum nu ne place când ni se reproșează în limbaj colocvial că „am făcut scăpați” infractorii.

În primul rând, ca să fim respectați ca putere în stat, noi suntem prima putere care trebuie să se poarte exemplar ca să primească pe măsură.

Da, nici mie nu îmi place ideea de pensie la 65 de ani la ritmul de acum. Dar ce am făcut noi, individual și ca sistem, ca să ieșim din haosul ăsta?

Nouă ni se promite în Craiova de zeci de ani un sediu decent, dar tot în service-ul auto stăm.

Având 4 tribunale în competență și 3 penitenciare (unul fiind centru de detenție pentru minori) am ieșit vreodată public să cerem mai mulți judecători în schemă? Judecătoria Craiova intră cu 100+ de dosare penale pe unele ședințe. S-a preocupat cineva? Apropo, judecătoria cu 100+ pe ședință nu dă termene 6 luni. Dar când se rupe ușa la ora 14…

Esența: da, e teribil de greu în magistratură. Doar dacă îți faci treaba și tragem toți „la aceeași căruță”.

Altfel, unii cu greul și unii cu huzurul.

Ei, de aia ne urăște poporul. Pentru că poporul crede doar huzurul de la TV, prescripțiile, indemnizațiile și pensiile.

Iar noi comunicăm în limbaj Braille.”, a scris aceasta pe Facebook.

