Autor: Dan Stan
Marti, 19 August 2025, ora 11:50
Conspirația momentului în România. Explicația guvernului: „Să lăsăm, deci, poveștile cu mistere și conspirații pentru cărți și filme!”
Lacul Vidraru / Unsplash.com

Bogdan Ivan, ministrul Energiei din partea PSD, în Guvernul Bolojan, a vorbit în spațiul public despre o conspirație virală, ce vizează barajul, respectiv lacul Vidraru.

Unii internauți popularizează ideea potrivit căreia statul român seacă barajul pentru ca „francezii” să scoată aur, susține Ivan. Potrivit oficialului guvernamental, aceasta e doar o informație falsă.

„Zilele acestea circulă în social media tot felul de povești: că francezii ar fi secat lacul ca să scoată aur, că ar exista sate 'dispărute' pe fundul apei. Nimic mai fals. Adevărul este simplu: lacul Vidraru este golit controlat pentru prima dată după aproape 60 de ani, pentru lucrări de întreținere și modernizare care îi vor asigura funcționarea pentru încă 40 de ani! Totul este legal, avizat și absolut necesar pentru siguranța viitoare a barajului. 'Aurul' pe care îl scoatem noi de aici nu se măsoară deci în kilograme, ci în siguranță, independență energetică și mândria de a păstra vie o lucrare monumentală ridicată prin efortul și priceperea românilor”, a explicat Ivan, pe Facebook.

„Golirea controlată a început la 1 august 2023 și se va încheia în primăvara anului viitor”

Ministrul PSD a oferit date financiare și tehnice despre proiectul de reparații.

„Contractul de retehnologizare are o valoare de peste 188 milioane de euro. Golirea controlată a început la 1 august 2023 și se va încheia în primăvara anului viitor. Capacitatea normală a lacului de acumulare va fi reîntregită în toamna anului viitor. Zidurile apărute acum nu sunt 'ruine misterioase', ci vechile locuințe și construcții tehnice folosite la ridicarea barajului cu zeci de ani în urmă”, a declarat Ivan.

„Să lăsăm deci poveștile cu mistere și conspirații pentru cărți și filme!”

Nu e cazul de a extrage aur din zona barajului. Nici Franța, din România nu va face asta, a concluzionat ministrul.

„Așadar, Vidraru nu ascunde aur, ci munca uriașă a inginerilor și muncitorilor români care, în anii ’60, au ridicat una dintre cele mai mari și mai trainice construcții hidrotehnice din Europa! Această lucrare nu e o comoară pentru străini, ci o moștenire a noastră, a României, și o parte vitală din sistemul energetic național. Să lăsăm deci poveștile cu mistere și conspirații pentru cărți și filme. Realitatea este că Vidraru stă drept și va continua să servească România, așa cum a făcut-o deja timp de șase decenii”, a mai transmis oficialul Guvernului Bolojan.

