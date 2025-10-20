Cum s-a transformat tragedia din Rahova, cauzată de o explozie de gaze, într-o teorie conspiraționistă. Campania ar fi fost lansată de un susținător al lui Călin Georgescu

Rețelele sociale și mai ales TikTok-ul au fost invadate cu mesaje conspiraționiste legate de catastrofa din cartierul Rahova, soldată cu trei morți și mai mulți răniți, deși această catastrofă a avut o cauză certă - o explozie de gaze.

Campania de pe Internet care a tranformat această catastrofă într-o poveste conspiraționistă a început printr-o postare pe TikTok, chiar în ziua tragediei, a lui Virgil Zidaru, foarte cunoscut sub numele de Makaveli, informează G4 Media. Influencerul chema oamenii să protesteze la locul tragediei și acuza autoritățile că ar încerca ”mușamalizarea anchetei”.

Într-unul din clipuri, Makaveli lansa următoarea întrebare:

”Nu e ciudat când trebuie să cadă guvernul că mai aruncă unul în aer?”

În comentarii au apărut imediat reacții de susținere pentru aceste teorii, mesaje de genul "Makaveli primar general” sau ”Viitorul primar al Sectorului 5”, precum și ipoteze conform cărora explozia ar fi fost produsă intenționat sau chiar că blocul ar fi fost ”bombardat”.

Ads

Mesaje similare au difuzat, ulterior, Nicolae Voiculeț, Diana Șoșoacă și Cozmin Gușă.

Alte fake-uri care au circulat masiv pe Internet sunt cele referitoare la ”momentul exploziei surprins pe camerele de supraveghere”. În realitate, clipurile video prezentate sunt realizate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Fake-news-urile pornite de la explozia din cartierul Rahova au fost apoi transformate în mesaje anti-ucrainene, precum și în favoarea lui Călin Georgescu.

Makaveli a adus vorba despre ”ucrainenii care au stat în hoteluri” și despre ”banii pentru ucraineni”.

O altă teorie devenită virală a fost lansată de naistul Nicolae Voiculeț - activ anterior la numeroase evenimente și acțiuni publice ale partidului AUR. Voiculeț a lansat pe rețelele de socializare ideea că explozia ar fi avut loc pentru ca ”avocata din dosarul Colectiv să fie ucisă și redusă la tăcere”.

Ads

În realitate, este vorba de avocata Vasilica Enache, care a reprezentat o singură persoană în dosarul incendiului de la Colectiv. Iar dosarul Colectiv a fost închis definitiv în anul 2022, prin condamnarea patronilor clubului și a altor persoane.

Din partea autorităților, SRI a avertizat că se derulează o campanie de dezinformare pe rețelele de socializare, campanie care folosește drept pretext tragedia din Rahova.

Ceea ce se știe cu certitudine este că o explozie extrem de puternică s-a produs vineri dimineața într-un bloc din zona Calea Rahovei, aflat lângă Liceul Dimitrie Bolintineanu, în Sectorul 5 al Capitalei. Trei persoane au murit iar alte 15 persoane au fost transportate la spitale. Anterior exploziei devastatoare, locatarii din bloc reclamaseră, de mai multe ori, că în imobil se simte miros de gaze.

Ads