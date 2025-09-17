Cadavru descoperit pe un câmp din Constanţa. Polițiștii încearcă să afle identitatea victimei şi modul în care şi-a pierdut viaţa

Cadavrul în stare de descompunere al unui bărbat a fost găsit miercuri, 17 septembrie, pe un câmp din județul Constanța, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili identitatea victimei și modul cum și-a pierdut viața.

”Astăzi, în jurul orei 14.45, polițiști din cadrul Serviciului Municipal de Ordine și Siguranță Publică au fost sesizați, prin apel 112, de către un bărbat, cu privire la faptul că, în extravilanul localității Cumpăna, pe câmp, s-ar afla un cadavru. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un cadavru de sex bărbătesc, în stare de descompunere”, au anunțat, miercuri, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Constanța.

Polițiștii fac cercetări pentru a stabili identitatea bărbatului decedat.

În cauză a fost întocmit un dosar penal.

