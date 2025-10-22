Noi detalii în cazul spitalului din Constanța unde o femeie a murit după naștere: „Am găsit avize emise 'din pix', proceduri ignorate şi decizii dictate de profit”

Autor: Maria Mora
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 07:23
115 citiri
Noi detalii în cazul spitalului din Constanța unde o femeie a murit după naștere: „Am găsit avize emise 'din pix', proceduri ignorate şi decizii dictate de profit”
Controale după moartea unei gravide la spitalul Armonia din Constanța FOTO Facebook /Armonia Hospital

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că a analizat Raportul Corpului de Control şi al Inspecţiei Sanitare de Stat privind tragedia din Constanţa, unde o femeie a suferit complicaţii la scurt timp după ce a născut într-un spital privat, fiind transferată la Spitalul Judeţean unde a murit.

”Am găsit avize emise "din pix", proceduri ignorate şi decizii dictate de profit, nu de responsabilitate”, anunţă ministrul, precizând că va detalia concluziile verificărilor în cursul zilei de miercuri.

”Împreună cu echipa mea, am finalizat analiza Raportului Corpului de Control şi al Inspecţiei Sanitare de Stat privind tragedia din Constanţa. O tânără mămică a murit într-un loc în care viaţa şi încrederea ar fi trebuit să fie sfinte. În schimb, am găsit avize emise "din pix", proceduri ignorate şi decizii dictate de profit, nu de responsabilitate. Este revoltător şi inadmisibil!”, a scris pe Facebook ministrul Sănătăţii.

Alexandru Rogobete anunţă că nu va rămâne impasibil.

”Indolenţa, nepăsarea şi falsa putere a unora au costat o viaţă. Nu voi accepta privilegii peste lege, nu voi accepta minciuna şi complicitatea în sistem. Dacă până acum avizele s-au emis fără verificări, dacă alţii au ales să închidă ochii, eu nu voi face la fel. Eu nu închid ochii — îi deschid larg şi acţionez. Vreau să fie limpede: indiferent cine sunt proprietarii clinicii, indiferent cine a semnat sau a girat aceste avize — vor pleca acasă toţi cei care au contribuit la această tragedie”, a mai transmis ministrul.

Miercuri, la ora 14:30, Rogobete anunţă că va prezenta public concluziile.

O femeie în vârstă de 29 de ani a murit în urma unor complicaţii apărute după ce a născut la o clinică privată din municipiul Constanţa. După naştere, starea ei s-a agravat, femeia fiind dusă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, dar medicii nu au reuşit să o salveze. Poliţiştii au deschis un dosar penal.

Unitatea medicală privată transmitea că are Secţie ATI complet funcţională şi că autorizaţia de funcţionare a spitalului a fost reînnoită în luna martie a acestui an.

Ulterior, spitalul privat din Constanţa a fost amendat cu 30.000 de lei în urma controlului făcut de Inspecţia Sanitară, la solicitarea ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Sancţiunea a fost dată întrucât unitatea sanitară nu a putut face dovada buletinelor de analiză a tuturor probelor de autocontrol, conform planului de prevenire a infecţiilor nosocomiale.

Spitalul are autorizaţie de la DSP, are o structură funcţională aprobată de MS pentru 60 de paturi (inclusiv 3 de ATI) şi are autorizaţie pentru o Unitate de Transfuzie Sangvină.

În ceea ce priveşte activitatea medicală şi conduita terapeutică în cazul femeii, se va pronunţa Colegiul Medicilor.

Zeci de oameni au fost evacuați dintr-un bloc din Constanța, după izbucnirea unui incendiu
Zeci de oameni au fost evacuați dintr-un bloc din Constanța, după izbucnirea unui incendiu
Peste 20 de locatari ai unui bloc din Constanţa au părăsit clădirea după ce un incendiu a izbucnit în dimineața zile de luni, 20 octombrie. Flăcările au cuprins un apartament, unde...
Două victime ale exploziei blocului din București sunt pregătite pentru transferul în străinătate. Rogobete oferă noi detalii despre răniți
Două victime ale exploziei blocului din București sunt pregătite pentru transferul în străinătate. Rogobete oferă noi detalii despre răniți
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a oferit noi detalii vineri, 17 octombrie, despre starea răniţilor în urma exploziei din blocul de locuinţe din Calea Rahovei din București. 13...
#Constanta, #ministrul sanatatii, #alexandru rogobete, #control spital, #spital armonia, #gravida moarta, #femeie moarta nastere , #spitale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lovitura de teatru: dupa ce a fost condamnata la inchisoare, Shakira a fost data in judecata si i se cer 100 de milioane de euro
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Un bloc a luat foc dupa ce o locatara a incercat sa arda un gandac cu o bricheta si un spray. O mama a murit in timp ce incerca sa-si salveze copilul

Ep. 146 - Rusia atac asupra României

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. România are cele mai nesigure șosele din toată Uniunea Europeană. Numărul de decese în accidente, aproape dublu față de medie
  2. Mii de polițiști de penitenciare vor picheta Ministerul Justiției. Sunt programate proteste până la sfârșitul lunii octombrie, dar acestea s-ar putea prelungi
  3. Noi detalii în cazul spitalului din Constanța unde o femeie a murit după naștere: „Am găsit avize emise 'din pix', proceduri ignorate şi decizii dictate de profit”
  4. Candidatul lui Trump, retras din cursa pentru funcția de șef al Biroului Consilierului Special. Decizia, după apariția unor declarații naziste
  5. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vizită la Washington, pentru o întâlnire misterioasă cu Donald Trump
  6. Sarkozy nu își pierde paza personală nici la închisoare. Doi agenți de securitate vor sta într-o celulă vecină și au grijă să nu i se întâmple nimic fostului președinte
  7. Afaceristul Trump vrea trocul anului: Oferă 8.000 de km pătrați lui Putin în schimbul Premiului Nobel, dar e un obstacol
  8. Veste groaznică pentru Putin, venită de la Londra: Trupele britanice și aliate ”sunt gata să fie trimise” în Ucraina
  9. Neputința lui Trump pusă la zid. Un general german dezvăluie singura strategie care îl oprește pe Putin
  10. Revolta victimelor exploziei din Rahova. Ministerul Dezvoltării sprijină financiar reconstruirea blocului, dar îi face chiriași deși ei erau proprietari