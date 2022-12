1 Decembrie - Ziua mondiala de lupta impotriva HIV/SIDA

Ziua mondiala de lupta impotriva HIV/SIDA ("World AIDS Day") este marcata in fiecare an la 1 decembrie, pentru a aminti oamenilor din intreaga lume sa fie uniti in lupta impotriva HIV/SIDA, prin sustinere oferita bolnavilor cu HIV, dar si prin activitati de comemorare a persoanelor care au murit din cauza SIDA.Sloganul sub care se desfasoara, in 2022, Ziua mondiala de lupta impotriva HIV/SIDA este "Rock the Ribbon", fundita rosie ... citeste toata stirea