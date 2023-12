In fiecare an, la 1 decembrie este comemorata Ziua mondiala de lupta impotriva SIDA. Cu acest prilej, oameni din intreaga lume isi arata sprijinul pentru persoanele care traiesc cu HIV, amintindu-si totodata de cei care au murit din cauza afectiunilor legate de SIDA.Ziua mondiala de lupta impotriva SIDA ramane la fel de relevanta astazi, amintind oamenilor si guvernelor ca HIV nu a disparut. Este in continuare nevoie de eforturi pentru a creste gradul de constientizare a impactului HIV asupra ... citeste toata stirea