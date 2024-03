10.000 parfumuri contrafacute, in valoare de peste 1.500.000 euro, confiscate de politistii de frontiera

Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit, intr-o autoutilitara, 9.626 de parfumuri, in valoare de aproximativ 1.500.000 euro, inscriptionate cu numele unor marci cunoscute, susceptibile a fi contrafacute.In data de 07.03.2024, o echipa operativa din cadrul Garzii de Coasta, aflata in zona de competenta a PTF Negru Voda, a efectuat un control asupra unei autoutilitare inmatriculate in Romania, condusa de un cetatean roman, in varsta de 32 de ani.Astfel, politistii de ... citește toată știrea