100 de cadeti au inceput instructia marinareasca la bordul Navei-Scoala "Mircea"

Calatoria venerabilului velier romanesc a inceput din nou, luni, 6 iunie, cand nava a plecat din portul Constanta, cu 92 de cadeti de anul II, la bord. Cel de-al doilea mars de instructie executat de Nava-Scoala ,,Mircea" in acest an se desfasoara sub auspiciile aniversarii a 150 de ani de la infiintarea Academiei Navale ,,Mircea cel Batran", in luna noiembrie.In perioada 06 iunie - 30 iulie nava-scoala va parcurge, in 54 de zile, aproximativ 4790 mile marine si va face escale in porturile ... citeste toata stirea