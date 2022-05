11 persoane au fost retinute la Constanta pentru furt, inselaciune si frauda informatica

Un numar de 17 persoane sunt cercetate penal pentru frauda informatica, dintre care 11 au fost retinute, in urma a 70 de perchezitii domiciliare efectuate de politisti in mai multe judete din tara, sub coordonarea procurorilor constanteni, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta.Alte infractiuni comise de suspecti sunt furt calificat, complicitate la furt calificat si inselaciune."In urma perchezitiilor efectuate de politisti ai Sectiei Regionale de Politie ... citeste toata stirea