11 puncte de trecere a frontierei cu specific rutier sunt operationale la granita cu Bulgaria

Avand in vedere ca duminica se va sarbatori ziua de 1 Mai, din experienta anilor anteriori, in acest sfarsit de saptamana se estimeaza o crestere a traficului de persoane si mijloace de transport in punctele de trecere a frontierei,in special la granita cu Bulgaria si Ungaria.In acest sens,la nivelulPolitiei de Frontiera Romane vor fi dispuse toate masurile aflate in competentapentru asigurarea unui control operativ.Pentru fluidizarea traficului, va fi suplimentat numarul politistilor de ... citeste toata stirea