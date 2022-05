11 suspecti de proxenetism au fost retinuti la Constanta, in urma unor perchezitii domiciliare

Opt persoane au fost arestate preventiv si alte patru sunt cercetate pentru comiterea infractiunilor de act sexual cu un minor si proxenetism, in urma unor perchezitii coordonate de procurorii constanteni, efectuate in mai multe judete, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta.De asemenea, in urma perchezitiilor derulate pe 10 mai, au fost descoperite si ridicate, in vederea continuarii cercetarilor, 8 muguri de substanta vegetala, 2 grindere si foite pentru ... citeste toata stirea