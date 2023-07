Fortele Navale Romane, impreuna cu Fortele Aeriene Romane si Fortele pentru Operatii Speciale, i-au comemorat miercuri, 5 iulie, pe cei doisprezece Eroi care si-au pierdut viata in urma cu 13 ani, in tragicul accident aviatic produs in proximitatea Aerodromului de la Tuzla.La ceremonia militara si religioasa, organizata la Tuzla, delegatia Fortelor Navale Romane a fost condusa de comandantul Flotei, contraamiral de flotila Cornel-Eugen Cojocaru, care a dat citire mesajului sefului Statului ... citeste toata stirea