Politistii locali au desfasurat saptamana aceasta controale in trafic pentru identificarea vehiculelor concepute si destinate transportului de marfuri care nu detineau autorizatie de folosire a tramei stradale si aviz de traseu, conform H.C.L nr. 614/2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor la nivelul municipiului Constanta in anul 2023.In urma actiunii desfasurate, politistii locali cu atributii in domeniul circulatiei pe drumurile publice au fost verificate un numar de 384 de ... citeste toata stirea