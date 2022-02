14 februarie - Ziua Sfantului Valentin sau Ziua indragostitilor

Pe 14 februarie, cei care se iubesc vor sa isi arate afectiunea mai mult decat in orice alta zi din an, totul in numele Sfantului Valentin, patronul Zilei Indragostitilor, o sarbatoare cu povesti vechi de cand lumea, cu daruri, petreceri si multa dragoste.Romanii sarbatoresc traditional iubirea in ziua de24 februarie, de Dragobete, cand este inceputul primaverii si dragostea, ca si natura, renaste, dar in ultimii ania fost adoptata si sarbatoarea din 14 februarie ca Zi a Indragostitilor.Si ... citeste toata stirea