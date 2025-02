14 februarie - Ziua Sfantului Valentin sau Ziua indragostitilor

Pe 14 februarie, cei care se iubesc vor sa isi arate afectiunea mai mult decat in orice alta zi din an, totul in numele Sfantului Valentin, patronul Zilei Indragostitilor, o sarbatoare cu povesti vechi de cand lumea, cu daruri, petreceri si multa dragoste.Sfantul Valentin, cunoscut ca Sfantul Valentin al Romei, a existat ca persoana, fiind comemorat la 14 februarie, in calendarul romano-catolic. Martirul a fost inmormantat intr-un cimitir de pe Via Flaminia, in zona de nord a Romei. ... citește toată știrea