144 de perchezitii in toata tara in doua dosare de evaziune fiscala si taiere de arbori

Politistii efectueaza, miercuri dimineata, 146 de perchezitii in mai multe judete din tara in doua dosare de evaziune fiscala, spalarea banilor, taiere fara drept de arbori.La data de 28 septembrie a.c., Politia Romana, prin Directia de Investigare a Criminalitatii Economice - I.G.P.R., sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, pune in aplicare 146 de mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Bucuresti (1) si judetele ... citeste toata stirea