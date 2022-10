147 de persoane aflate pe un yacht, salvate de politistii Garzii de Coasta

147 de persoane care se aflau la bordul unui yacht avariat aflat in Marea Mediterana, la sud de coastele Italiei, au fost salvate de politistii de frontiera de pe nava maritima de patrulare MAI 1102 a Garzii de Coasta Constanta, aflati in misiune in cadrul unei operatiuni maritime comune sub egida Agentiei Frontex.In total au fost salvate aproximativ 400 de persoane, peste 200 dintre acestea fiind preluate de alte trei nave de patrulare, ale autoritatilor din Italia.Politia de Frontiera ... citeste toata stirea