Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit pe raza judetului Constanta, intr-o autoutilitara 15.000 pachete de tigari fara timbru fiscal.In ziua de 26.07.2023, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, sub coordonarea directa a procurorului investit in cauza din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, au identificat in trafic, pe raza judetului Constanta, o autoutilitara in care ... citeste toata stirea