Aproximativ 1.500 de pacienti au ajuns la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Constanta in minivacanta de Paste, peste 300 dintre acestia fiind internati, conform unui comunicat de presa transmis de institutie.In 30 de cazuri a fost vorba de pacienti care necesitau imediat o interventie medico-chirurgicala, fiindu-le puse in pericol functiile vitale, in alte 158 de situatii pacientii suferind, printre altele, afectiuni toracice, crize de astm, cefalee. Peste 1.200 de persoane au ajuns ... citeste toata stirea