Politistii de frontiera de pe navele maritime ale Garzii de Coasta, aflati in misiune in cadrul Operatiunii Maritime Comune "THEMIS 2023" sub egida Agentiei Frontex, au salvat in ultimele zile, in cadrul mai multor misiuni de cautare si salvare in apele Marii Mediterane, 159 de migranti din tari asiatice si africani aflati in pericol, a informat, miercuri, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF).Acelasi echipaj, folosind salupa de supraveghere si control portuar MAI 3066, a ... citeste toata stirea