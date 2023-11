Politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta si jandarmi din cadrul Gruparii Mobile de Jandarmi Tomis Constanta au desfasurat activitati, in perioada 10-11 noiembrie, in sistem integrat, in cadrul actiunii "Blocada".Actiunea a avut drept scop mentinerea ordinii si linistii publice, cresterea gradului de siguranta rutiera si prevenirea si combaterea traficului si consumului de droguri sau alte substante interzise.In cadrul activitatilor desfasurate, au fost legitimate 160 de persoane, ... citeste toata stirea