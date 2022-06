180 de jandarmi constanteni vor actiona in perioada minivacantei de Rusalii

In perioada 10 - 13 iunie, aproximativ 180 de jandarmiconstanteni vor actionaimpreuna cu lucratori din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, pe raza judetului Constanta, in scopul mentinerii unui climat de ordine si siguranta pentru cei care vor alege litoralul Marii Negre drept destinatie in vederea petrecerii perioadei de minivacanta.Astfel,jandarmii vor fi prezenti in Constanta, Medgidia, Cernavoda, Harsova, Mihail Kogalniceanu, Eforie, Techirghiol, Costinesti si Mangalia, ... citeste toata stirea