Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit sub remorca unui camion, in P.T.F. Negru Voda, mai multe cutii care contineau aproximativ 180 kg de tutun.In data de 29.10.2023, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Negru Voda, pe sensul de intrare in tara, au efectuat controlul asupra unui autocamion inmatriculat in Bulgaria, condus de catre un cetatean bulgar in varsta de 59 de ani.Astfel, in urma controlului specific, politistii de ... citeste toata stirea