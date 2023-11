Din cauza conditiilor meteorologice - cod rosu de viscol puternic, cu rafale ale vantului de peste 95-100 km/h, ninsoare abundenta si vizibilitate redusa spre zero, a fost afectata alimentarea cu energie electrica din judetele Ialomita, Calarasi, Tulcea si Constanta. Echipele de tehnicieni ale Retele Electrice Dobrogea sunt mobilizate pentru restabilirea alimentarii cu energie electrica.Avand in vedere conditiile meteo nefavorabile, precum si accesul ingreunat in multe zone, din cauza ... citeste toata stirea