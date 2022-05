20 de soldati gradati profesionisti se pregatesc pentru a se alatura salvatorilor ISU "Dobrogea"

Douazeci de tineri din mai multe judete ale tarii au ales cariera militara si sunt hotarati sa devina soldati gradati profesionisti. Ei se afla, in prezent, in plin stagiu de pregatire fizica si teoretica. Dupa cele cateva luni de instructie si cursuri, se vor alatura salvatorilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta, ca pompieri servanti.Calin are 19 ani. Vine din judetul Tulcea si spune ca doreste sa se alature salvatorilor de la ISU Dobrogea, ... citeste toata stirea