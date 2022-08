200.000 de turisti pe litoralul romanesc, de minivacanta de Sfanta Maria

Numarul de turisti de pe litoral a depasit orice asteptari in minivacanta de Sfanta Maria.La Costinesti a fost plina atat plaja, cat si marea.La fel a fost si la Eforie si chiar la Mamaia, unde pana acum nu au mai fost atat de multi turisti.Aproape toate sezlongurile au fost ocupate, iar turistii care au stat pe prosoape si-au facut loc pe unde au putut.Peste 200.000 de turisti isi petrec minivacanta in statiunile de pe litoralul romanesc, ceea ce reprezinta un record in ... citeste toata stirea