200 de kilograme de peste si 1.500 metri de plase, confiscate de politistii Garzii de Coasta

Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au desfasurat mai multe actiuni pe linia prevenirii si combaterii braconajului piscicol in zona de competenta, impreuna cu reprezentantii Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, in urma carora au constatat infractiuni de braconaj piscicol si au depistat 200 de kilograme de peste si 1.500 metri de plase din material textil si mono-filament.Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Sulina, aflati in timpul ... citeste toata stirea